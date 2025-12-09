وی با بیان اینکه طرح ساماندهی آب های سطحی روستای کشمش‌تپه در دستور کار اجرا قرار داشته است، افزود: با اجرای سیستم انتقال آب های سطحی و فاضلاب به طول حدود ۳۰۰ متر و با اعتباری ۵ میلیارد تومانی، مشکل بوی نامطبوع این محدوده که سال‌ها اهالی را آزار می‌داد، برای همیشه برطرف خواهد شد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان ادامه داد: با تشکیل کمیته زیباسازی و خدمات شهری منطقه آزاد ماکو که با همراهی معاونت توسعه سازمان، تلاش های مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور شهری و روستایی شکل گرفته است، طرح های دیگری نیز برای بهبود منظر شهری در سطح منطقه به اجرا در خواهد آمد که شهروندان و گردشگران از آن بهره مند خواهند شد.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات شهری، زیباسازی منظر عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد و با جدیت دنبال می‌شود.