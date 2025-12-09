خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معرفی هیئت‌های انتخاب دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» آبادان

کد خبر : 1724983
با صدور احکام دبیر دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه»، اعضای هیأت انتخاب در سه بخش «کافه‌ای»، «نقالی و پرده‌خوانی» و «خیمه‌شب‌بازی و عروسک‌های سایه سنتی» معرفی شدند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد اروند؛ فرشید قنبری دبیر دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» با صدور احکامی جداگانه، اعضای هیئت انتخاب دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» را منصوب کرد.

 هیأتی که با حضور چهره‌های شاخص تئاتر کشور، رنگ‌وبویی ملی و هنری به رویداد امسال بخشیده است.

هیئت انتخاب بخش نمایش‌های کافه‌ای

در این بخش، جهانشیر یاراحمدی از بوشهر، مریم معلایی از اصفهان، رضا گشتاسب از کهگیلویه و بویراحمد، سعید کاظمیان از گلستان و عبدالرضا سواعدی از خوزستان به ‌عنوان هئیت انتخاب آثار حضور دارند. انتخاب‌هایی که از جنوب تا شمال و از مرکز تا غرب کشور، روایت‌گر گستره جغرافیایی و فرهنگی جشنواره است.

هیئت انتخاب بخش نقالی و پرده‌خوانی

در این بخش، ناصر کریمی‌نیک و محمد صمدیان از استان مرکزی به همراه حسین عباس‌زاده از خراسان جنوبی، آثار رسیده را ارزیابی خواهند کرد؛ هنرمندانی صاحب‌نام که میراث شفاهی و نمایشی ایرانی را به جشنواره می‌آورند.

هبئت انتخاب بخش خیمه‌شب‌بازی و عروسک‌های سایه سنتی

محمود دهقان هراتی، صفرعلی محمدزاده و شهرزاد مبرهن از تهران نیز اعضای هیأت انتخاب این بخش هستند؛ سه هنرمند برجسته که حضورشان نوید اتفاقات تازه در حوزه نمایش‌های سنتی و عروسکی را می‌دهد.

دومین جشنواره «کفیشه» به دبیری فرشید قنبری که امسال با استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور همراه بوده، در تلاش است تا آبادان را برای چند روز به نقطه تلاقی نمایش‌های آیینی، کافه‌ای و سنتی ایران تبدیل کند؛ شهری که بار دیگر دور از فضای صنعتی همیشگی، میزبان فرهنگی متنوع و پویا خواهد بود.

