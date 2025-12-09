دیدار مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با مدیرکل بازرسی استان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، با تاکید بر ضرورت اجرای یکسان مقررات، خواستار همکاری دستگاه‌های استانی برای رفع موانع تردد این خودروها شد.

محبوبی مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی نیز با حمایت از این رویکرد، بر الزام دستگاه‌ها به اجرای دقیق قوانین و تسهیل روند ورود خودروهای پلاک منطقه آزاد تأکید کرد.

در پایان، دو طرف بر پیگیری مشترک و رفع موانع موجود توافق کردند.

