بحران نیروی انسانی در صنعت هتلداری کیش همزمان با افزایش ظرفیت گردشگری
در حالی که رونق گردشگری و بازگشت هتلها به مدار بهرهبرداری نویدبخش رشد اقتصادی در جزیره کیش است، جامعه هتلداران نسبت به کمبود شدید نیروی انسانی و نبود چارچوب مشخص برای ساماندهی جذب و جابجایی کارکنان هشدار میدهد.
به گزارش ایلنا، جزیره کیش پس از دورهای از رکود گردشگری، اکنون با افزایش سفرها و تقویت بازارهای محلی، روند رو به رشدی را تجربه میکند. پرداخت وامهای "بلوبانک" به کسبوکارها و رشد استقبال مسافران باعث شده فعالیتهای اقتصادی جزیره جان تازهای بگیرد. طبق اعلام مسئولان، روزانه حدود ۱۰۰ پرواز در فرودگاه کیش نشست و برخاست میکند و این رقم نشاندهنده افزایش قابل توجه تقاضا برای سفر به این مقصد گردشگری است.
با وجود این رونق، هتلداران با چالش مهمی روبهرو هستند از کمبود نیروی انسانی ماهر تا افزایش جابجاییهای بیضابطه میان هتلها و معمولا بسیاری از کارکنان فعال در هتلهای کیش از استانهای دیگر بهویژه هرمزگان و سیستانوبلوچستان جذب این مشاغل میشوند و علاوه بر حقوق بالاتر از مصوبه وزارت کار، از اسکان و سه وعده غذایی نیز برخوردارند. با این حال مدیران هتلها میگویند نیروها با کوچکترین پیشنهاد مالی بیشتر، محل کار خود را تغییر میدهند و این مسئله باعث اختلال در برنامهریزی و کاهش کیفیت خدمات میشود.
در همین رابطه، جامعه هتلداران کیش خواستار تدوین یک سیاست واحد و الزامآور میان مجموعههای اقامتی است؛ سیاستی که براساس آن فرآیند جذب و انتقال نیروها در چارچوب قانونی و با رعایت حقوق هر دو طرف انجام شود. به اعتقاد هتلداران، نیروی انسانی باید تنها با قرارداد مشخص و با رضایت رسمی هتل فعلی امکان انتقال به مجموعه دیگری را داشته باشد تا از جابهجاییهای ناگهانی و غیرحرفهای جلوگیری شود.
آنها معتقدند؛ در صورت اجرای چنین سازوکاری، هم کارفرما و هم کارگر وظایف خود را در چهارچوبی روشن انجام میدهند و آموزشهای ارائهشده به کارکنان نیز هدر نمیرود.
این درخواستها در حالی مطرح میشود که تا پایان سال جاری چندین هتل جدید یا بازسازیشده در کیش به بهرهبرداری میرسد و نیاز به نیروی انسانی آموزشدیده بیش از گذشته خواهد بود. هتلداران هشدار میدهند؛ بدون تدوین این سیاست واحد، افزایش رقابت میان هتلها برای جذب نیرو نه تنها بحران کمبود کارکنان را تشدید میکند، بلکه مستقیماً بر کیفیت خدمات و رضایت گردشگران نیز اثر منفی خواهد گذاشت.