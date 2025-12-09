حضور فعال دبیرخانه شورایعالی، سازمانهای مناطق آزاد و سرمایهگذاران خارجی در رویداد کیش اکسپو ۲۰۲۵
نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو 2025 با حضور گسترده فعالان اقتصادی، هیاتهای سرمایهگذاری خارجی و پاویون مناطق آزاد کشور، به عنوان مهمترین رویداد تعاملات تجاری و فرصتهای سرمایهگذاری سال در جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پاویون اختصاصی دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه سازمانهای مناطق آزاد اردبیل، انزلی، ماکو و چابهار در این رویداد بینالمللی حضور خواهند داشت.
این دوره از نمایشگاه با مشارکت بیش از یکصد غرفه در قالب ۳۰۰ شرکت و حضور فعال سرمایهگذاران و تجار داخلی و خارجی برگزار میشود.
همچنین حضور ۳۲۰ هیات اقتصادی از ۴۰ کشور بستر مهمی برای توسعه همکاریهای بینالمللی و معرفی ظرفیتهای نوین سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد.
در بخش بینالمللی هم حضور دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و دبیرکل مجمع همکاری گفتوگوی آسیا (ACD) به عنوان سخنرانان ویژه، جایگاه و اهمیت این رویداد را در عرصه تعاملات اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای تقویت میکند.
این رویداد از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش میزبان علاقمندان خواهد بود.