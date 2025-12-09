خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور فعال دبیرخانه شورای‌عالی، سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران خارجی در رویداد کیش اکسپو ۲۰۲۵

حضور فعال دبیرخانه شورای‌عالی، سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران خارجی در رویداد کیش اکسپو ۲۰۲۵
کد خبر : 1724883
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو 2025 با حضور گسترده فعالان اقتصادی، هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی و پاویون مناطق آزاد کشور، به عنوان مهم‌ترین رویداد تعاملات تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری سال در جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پاویون اختصاصی دبیرخانه شورای‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه سازمان‌های مناطق آزاد اردبیل، انزلی، ماکو و چابهار در این رویداد بین‌المللی حضور خواهند داشت.

این دوره از نمایشگاه با مشارکت بیش از یکصد غرفه در قالب ۳۰۰ شرکت و حضور فعال سرمایه‌گذاران و تجار داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

همچنین حضور ۳۲۰ هیات اقتصادی از ۴۰ کشور بستر مهمی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های نوین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد.

در بخش بین‌المللی هم حضور دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و دبیرکل مجمع همکاری گفت‌وگوی آسیا (ACD) به عنوان سخنرانان ویژه، جایگاه و اهمیت این رویداد را در عرصه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقویت می‌کند.

این رویداد از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش میزبان علاقمندان خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری