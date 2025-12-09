یونس یحیی، مدیرکل هتل "ویدا کیش" از گروه هتل‌های تاپ‌تورز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با اشاره به موج ورودی گردشگران پس از جنگ و تأثیر برنامه‌ریزی‌های پیشین گروه، از ثبت ضریب اشغال حدود ۹۴ درصد در هتل خبر داد و تأکید کرد که احترام، امنیت، بهداشت و آرامش ستون‌های اصلی تجربه ماندگار میهمانان هستند.

بازگشت گردشگری و سهم تاپ‌تورز در رونق کیش

یحیی گفت: پس از وقایع اخیر، استقبال چشمگیری از جزیره کیش به‌وجود آمد و گروه تاپ‌تورز با برنامه‌ریزی‌های قبلی توانست بخش قابل‌توجهی از این بازار را جذب کند.

وی افزود: تلاش مجموعه معطوف به تبدیل بازدیدکنندگان مقطعی به میهمانان پایدار و ماندگار بوده و تعاملات سازمانی و همکاری مسئولان محلی نیز در بهبود شرایط تأثیرگذار بوده است.

به گفته وی، این ترکیب از برنامه‌ریزی شرکتی و همکاری جزیره‌ای موجب شد که هتل ویدا دوره‌ای خوب را پشت سر بگذارد.

هتل ویدا؛ پنج‌ستاره‌ای با رویکرد مدرن

یحیی توضیح داد: هتل ویدا که در سال ۱۳۹۶ افتتاح شد، از ابتدا با رویکردی مدرن و مبتنی بر فناوری طراحی شده و به تدریج جایگاه خود را به عنوان یک هتل لوکس و مجلل در کیش تثبیت کرده است.

مدیرکل هتل ویدا کیش افزود: این هتل دارای ۱۴۴ واحد اقامتی و ۱۵ سوئیت ویژه است که بخش عمده اتاق‌ها رو به دریا و با دید خلیج‌فارس طراحی شده‌اند؛ ویژگی‌ای که به‌عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی هتل شناخته می‌شود.

وی همچنین به موقعیت مرکزی هتل ویدا اشاره کرد و گفت: این دسترسی آسان، همراه با تمرکز مداوم بر ارتقای کیفیت خدمات، سبب شد تا ویدا در میان گزینه‌های محبوب مسافران قرار گیرد.

کیفیت خدمات، رضایت‌مندی بالای میهمانان و برنامه‌های نوسازی

یحیی از ضریب اشغال بالای هتل خبر داد و بیان کرد: هم‌اکنون به‌ طور میانگین حدود ۹۴ درصد اتاق‌ها اشغال هستند؛ رقمی که شاخصی مناسب در مقایسه با دیگر هتل‌های جزیره است. واحد CRM (Customer Relationship Management) یا همان «مدیریت ارتباط با مشتری» گروه در تهران تمام نظرات و بازخوردهای میهمانان را رصد و پیگیری می‌کند و این سازوکار موجب شده تا میانگین رضایتمندی میهمانان به بیش از ۸۵ درصد برسد.

مدیرکل هتل ویدا کیش تصریح کرد: این هتل به صورت ویژه بر چهار فاکتور احترام، حس امنیت، بهداشت و آرامش تمرکز داشته و تلاش دارد با اصلاح نقاط ضعف بر اساس بازخورد میهمانان، تجربه‌ای به‌یادماندنی شکل دهد؛ ازجمله کیفیت غذا، امکانات ورزشی، رفتار همکاران و لحن گفتگو با میهمانان که همه در موفقیت خدمات نقش‌آفرین هستند.

وی در مورد ساختار مدیریتی این مجموعه نیز افزود: هیچ سازمانی بدون تیمی منسجم و مدیریتی مقتدر به موفقیت دست نمی‌یابد و در این مجموعه نیز آقای همدانی مدیرعامل گروه هتل‌های تاپ تورز در چیدمان تیم و جهت‌دهی استراتژیک گروه تاپ‌تورز بسیار اثرگذار بوده‌اند. همچنین سایر همکاران در حوزه‌های تخصصی به همراه رهبری مناسب، سهم مهمی در دستیابی به شاخص‌های موفقیت این مجموعه داشته‌اند.

یحیی درباره برنامه‌های فنی و عمرانی هتل نیز متذکر شد: بازه‌های اُوِرهال سالیانه و برنامه‌های بازسازی جزو اولویت‌هاست و عملیات بازسازی اساسی هتل آغاز شده است. بازسازی از طبقه دهم شروع شد و بخشی از آن تکمیل شد و برآورد تیم ما این است که تا پایان سال کل هتل به‌صورت اساسی نوسازی شود تا میهمانان نوروزی با فضایی به‌روز و متفاوت روبه‌رو شوند.

مدیرکل هتل ویدا کیش همچنین به نقش آقای کبیری مدیرعامل منطقه آزاد کیش، در جذب گردشگر اشاره کرد و توضیح داد: رویکرد جوان، برنامه‌محور و تشکیل یک تیم متخصص از سوی ایشان، به وضوح در ارتقای شاخص‌های گردشگری کیش مؤثر بوده است.

وی با قدردانی از تلاش همه کارکنان هتل؛ از سطوح عملیاتی تا مدیران میانی؛ تأکید کرد: فشار کاری در شرایط اشغال بالا قابل‌توجه است؛ اما کارکنان با تمام توان در تلاش هستند تا کیفیت خدمات را افزایش دهند و منجر به بهبود مداوم تجربه میهمان شوند.

انتهای پیام/