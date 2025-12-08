خبرگزاری کار ایران
نشست تخصصی ظرفیت‌های مناطق آزاد در بازآفرینی شهری با محوریت منطقه آزاد ماکو برگزار می‌شود

نشست تخصصی ظرفیت‌های مناطق آزاد در بازآفرینی شهری با محوریت منطقه آزاد ماکو برگزار می‌شود
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، از برگزاری نشست تخصصی «ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بازآفرینی شهری» با محوریت منطقه آزاد ماکو خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ آرش صادقیان با بیان اینکه این نشست با حضور دکتر عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، جمعی از مدیران عامل مناطق آزاد و مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار خواهد شد، گفت: «نشست پیش‌رو یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه بازآفرینی شهری در شمال‌غرب کشور است که زمینه تعامل مستقیم منطقه آزاد ماکو با شرکت بازآفرینی شهری ایران را فراهم می‌سازد.

وی افزود: محور ویژه این نشست، تشکیل ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو است. در جریان برنامه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت بازآفرینی شهری ایران به امضا خواهد رسید که بر اساس آن، ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو به‌صورت مستقل تشکیل می‌شود و پیگیری برنامه‌ها و طرح‌های بازآفرینی به‌طور مستقیم با پایتخت و شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر آثار این تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های نوسازی، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های شهری در پهنه منطقه آزاد ماکو با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین تدوین برنامه جامع بازآفرینی، حمایت از طرح‌های زیرساختی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های شهری در راستای توسعه متوازن شهرهای منطقه در دستور کار قرار می‌گیرد.

صادقیان ادامه داد: این تفاهم‌نامه یکی از راهگشاترین اسناد همکاری در حوزه بازآفرینی شهری برای منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود و مسیر اجرای پروژه‌های نوسازی را سریع‌تر، مستقیم‌تر و بدون بروکراسی استانی خواهد کرد. همکاری دو نهاد در حوزه‌های فنی، مطالعاتی، آموزشی، توانمندسازی اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد.

امکان حضور حضوری و آنلاین

این نشست از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در سازمان منطقه آزاد ماکو (سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان حوزه شهرسازی، معماری، مدیریت شهری، سرمایه‌گذاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌صورت حضوری و مجازی در آن شرکت کنند.

 

