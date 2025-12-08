نشست تخصصی ظرفیتهای مناطق آزاد در بازآفرینی شهری با محوریت منطقه آزاد ماکو برگزار میشود
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، از برگزاری نشست تخصصی «ظرفیتهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بازآفرینی شهری» با محوریت منطقه آزاد ماکو خبر داد.
وی افزود: محور ویژه این نشست، تشکیل ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو است. در جریان برنامه، تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت بازآفرینی شهری ایران به امضا خواهد رسید که بر اساس آن، ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو بهصورت مستقل تشکیل میشود و پیگیری برنامهها و طرحهای بازآفرینی بهطور مستقیم با پایتخت و شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر آثار این تفاهمنامه خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای نوسازی، بهسازی و ارتقای زیرساختهای شهری در پهنه منطقه آزاد ماکو با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین تدوین برنامه جامع بازآفرینی، حمایت از طرحهای زیرساختی و هدایت سرمایهگذاریهای شهری در راستای توسعه متوازن شهرهای منطقه در دستور کار قرار میگیرد.
صادقیان ادامه داد: این تفاهمنامه یکی از راهگشاترین اسناد همکاری در حوزه بازآفرینی شهری برای منطقه آزاد ماکو محسوب میشود و مسیر اجرای پروژههای نوسازی را سریعتر، مستقیمتر و بدون بروکراسی استانی خواهد کرد. همکاری دو نهاد در حوزههای فنی، مطالعاتی، آموزشی، توانمندسازی اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد.
امکان حضور حضوری و آنلاین
این نشست از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در سازمان منطقه آزاد ماکو (سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲) برگزار میشود و علاقهمندان حوزه شهرسازی، معماری، مدیریت شهری، سرمایهگذاران و مدیران دستگاههای اجرایی میتوانند بهصورت حضوری و مجازی در آن شرکت کنند.