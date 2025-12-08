تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حملونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجانغربی
در دیدار هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، بر اهمیت موقعیت راهبردی استان در شبکههای حملونقل منطقهای و بینالمللی و همچنین نقش ویژه منطقه آزاد ماکو در توسعه این زیرساختها تأکید شد.
رحمانی با اشاره به موقعیت استراتژیک ماکو در مرز ترکیه و قرارگیری آن بر سر مسیرهای ترانزیتی بینالمللی، تأکید کرد: اتصال شبکه ریلی استان به شبکه ریلی بینالمللی از طریق منطقه آزاد ماکو، یکی از پایههای اصلی توسعه تجارت، لجستیک و نقشآفرینی آذربایجانغربی در اقتصاد منطقهای خواهد بود.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان اینکه آذربایجانغربی جایگاهی ویژه در نقشه حملونقل کشور دارد، افزود: این استان در مسیر کریدورهای مهم ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار گرفته و تکمیل پروژههای در دست اجرا، افقهای جدیدی برای توسعه اقتصادی، ترانزیتی و حملونقل کشور ایجاد میکند.
وی همچنین از بررسی طرحهای مهم راهسازی، ریلی و فرودگاهی استان خبر داد و گفت: توسعه بخش فرودگاهی نیز از موضوعات محوری در برنامههای حملونقل آذربایجانغربی است و با استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو، روند اجرای پروژهها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو نیز در این نشست با تأکید بر نقش ماکو در شبکه حملونقل کشور گفت: منطقه آزاد ماکو دروازه ورود ایران به کریدورهای بینالمللی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب است و توسعه ریلی، جادهای و فرودگاهی این منطقه، نهتنها یک نیاز محلی بلکه یک ضرورت ملی برای آینده ترانزیت کشور است.
وی افزود: اتصال ریلی ماکو، تکمیل پروژههای راهسازی و ارتقای زیرساختهای فرودگاهی، ظرفیت استان را در حملونقل چندوجهی متحول میکند و ایران را در رقابت منطقهای ترانزیت، چند گام به جلو میبرد.