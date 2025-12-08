خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی

تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی
کد خبر : 1724412
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، بر اهمیت موقعیت راهبردی استان در شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین نقش ویژه منطقه آزاد ماکو در توسعه این زیرساخت‌ها تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ استاندار آذربایجان‌غربی با تشریح نیازهای استان در حوزه حمل‌ونقل، توسعه شبکه‌های ریلی و جاده‌ای را از اولویت‌های اصلی برشمرد و گفت: برای گسترش محورهای مواصلاتی، برنامه‌ریزی منسجم و تلاش جمعی ضروری است. وی افزود: ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه آزاد ماکو می‌تواند نقش کلیدی در تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان ایفا کند.

رحمانی با اشاره به موقعیت استراتژیک ماکو در مرز ترکیه و قرارگیری آن بر سر مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی، تأکید کرد: اتصال شبکه ریلی استان به شبکه ریلی بین‌المللی از طریق منطقه آزاد ماکو، یکی از پایه‌های اصلی توسعه تجارت، لجستیک و نقش‌آفرینی آذربایجان‌غربی در اقتصاد منطقه‌ای خواهد بود.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان اینکه آذربایجان‌غربی جایگاهی ویژه در نقشه حمل‌ونقل کشور دارد، افزود: این استان در مسیر کریدورهای مهم ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار گرفته و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، افق‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی، ترانزیتی و حمل‌ونقل کشور ایجاد می‌کند.

وی همچنین از بررسی طرح‌های مهم راهسازی، ریلی و فرودگاهی استان خبر داد و گفت: توسعه بخش فرودگاهی نیز از موضوعات محوری در برنامه‌های حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی است و با استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو، روند اجرای پروژه‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو نیز در این نشست با تأکید بر نقش ماکو در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: منطقه آزاد ماکو دروازه ورود ایران به کریدورهای بین‌المللی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب است و توسعه ریلی، جاده‌ای و فرودگاهی این منطقه، نه‌تنها یک نیاز محلی بلکه یک ضرورت ملی برای آینده ترانزیت کشور است.

وی افزود: اتصال ریلی ماکو، تکمیل پروژه‌های راهسازی و ارتقای زیرساخت‌های فرودگاهی، ظرفیت استان را در حمل‌ونقل چندوجهی متحول می‌کند و ایران را در رقابت منطقه‌ای ترانزیت، چند گام به جلو می‌برد.

تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی
تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی
تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی
تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی
تأکید بر نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور در دیدار معاون وزیر راه با استاندار آذربایجان‌غربی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده