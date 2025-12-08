عملیات اجرایی احداث جایگاه سوخت فرودگاه بینالمللی منطقه آزاد ماکو کلید خورد
عملیات احداث جایگاه سوخت فرودگاه بینالمللی منطقه آزاد ماکو رسماً کلید خورد؛ پروژهای مهم و زیرساختی که نبود آن طی سالهای گذشته، مانع توسعه پروازها و اتصال هوایی ماکو به مقاصد دور و پروازهای خارجی شده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ با آغاز فرآیند فراخوان و مراحل مقدماتی اجرا، روند احداث این جایگاه با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد تومان وارد فاز عملیاتی خواهد شد . نبود جایگاه سوخت در فرودگاه ماکو سبب میشد بسیاری از پروازها با محدودیت ظرفیت، تعداد کم مسافر و برنامههای غیرمنظم انجام شود و امکان برقراری پروازهای دوربرد، از جمله پروازهای مستقیم به مشهد و پروازهای خارجی فراهم نباشد.
این پروژه، بهعنوان یکی از نیازهای حیاتی فرودگاه، زمینه را برای حضور ایرلاینهای بیشتر، افزایش تعداد پروازها و گسترش مسیرهای جدید فراهم خواهد کرد.
با بهرهبرداری از جایگاه سوخت، پروازها میتوانند با ظرفیت کامل و بدون محدودیت برنامهریزی شوند و فرودگاه ماکو به یکی از قطبهای مهم هوایی در شمالغرب کشور تبدیل شود.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، احداث این جایگاه را گامی مهم در توسعه زیرساختهای هوانوردی منطقه دانسته و بر تسریع روند اجرای آن تأکید کرده است.
آرش صادقیان افزود: با تکمیل این پروژه، امکان برقراری پروازهای منظم و پرظرفیت به مشهد، تهران و همچنین مقاصد بینالمللی فراهم خواهد شد.