پروژه راهبردی تولید دادههای اقتصادی در اروند رسماً آغاز شد
اجرای پروژه محاسبه تولید ناخالص منطقهای در اروند با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و پژوهشکده آمار ایران وارد مرحله عملیاتی شد؛ طرحی که برای نخستینبار تصویر دقیق و استانداردی از وضعیت اقتصادی منطقه ارائه کرده و مبنای برنامهریزیهای توسعهای قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست آغاز پروژه روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه، هیئت تخصصی پژوهشکده آمار ایران، آقایی، معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سوسن جودکی، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند به همراه نمایندگان بخشهای مختلف سازمان حضور داشتند.
در جریان جلسه، چارچوب فنی، مراحل اجرایی و الزامات تخصصی پروژه بررسی شد و جمعبندی اولیه درباره نحوه استقرار نظام تولید دادههای اقتصادی انجام گرفت. همچنین اهمیت این طرح در ارتقای شفافیت اقتصادی، ارزیابی دقیقتر طرحهای توسعهای و تقویت تصمیمگیری مبتنی بر داده مورد تأکید قرار گرفت.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پیشنهاد فعالسازی مجدد مرکز آمار اروند را برای ایجاد سازوکار دائمی تولید و بهروزرسانی دادههای منطقهای مطرح کرد که با استقبال حاضران روبهرو شد.
نشست با تعیین مسئولیتهای اجرایی و تدوین برنامه زمانبندی مراحل میدانی و فنی پروژه پایان یافت.