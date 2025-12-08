خبرگزاری کار ایران
پروژه راهبردی تولید داده‌های اقتصادی در اروند رسماً آغاز شد

اجرای پروژه محاسبه تولید ناخالص منطقه‌ای در اروند با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و پژوهشکده آمار ایران وارد مرحله عملیاتی شد؛ طرحی که برای نخستین‌بار تصویر دقیق و استانداردی از وضعیت اقتصادی منطقه ارائه کرده و مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست آغاز پروژه روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه، هیئت تخصصی پژوهشکده آمار ایران، آقایی، معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سوسن جودکی، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند به همراه نمایندگان بخش‌های مختلف سازمان حضور داشتند.

در جریان جلسه، چارچوب فنی، مراحل اجرایی و الزامات تخصصی پروژه بررسی شد و جمع‌بندی اولیه درباره نحوه استقرار نظام تولید داده‌های اقتصادی انجام گرفت. همچنین اهمیت این طرح در ارتقای شفافیت اقتصادی، ارزیابی دقیق‌تر طرح‌های توسعه‌ای و تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده مورد تأکید قرار گرفت.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پیشنهاد فعال‌سازی مجدد مرکز آمار اروند را برای ایجاد سازوکار دائمی تولید و به‌روزرسانی داده‌های منطقه‌ای مطرح کرد که با استقبال حاضران روبه‌رو شد.

نشست با تعیین مسئولیت‌های اجرایی و تدوین برنامه زمان‌بندی مراحل میدانی و فنی پروژه پایان یافت.

 

