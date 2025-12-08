خبرگزاری کار ایران
به‌روزرسانی نگارخانه‌های آبادان و خرمشهر در دستور کار توسعه فرهنگی اروند

به‌روزرسانی نگارخانه‌های آبادان و خرمشهر در دستور کار توسعه فرهنگی اروند
مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند از برنامه‌ریزی این سازمان برای تقویت زیرساخت‌های هنرهای تجسمی و پاسخ‌گویی به مطالبات هنرمندان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هادی آبیار در آیین رونمایی از پوستر «مهرواره بین‌المللی هنرهای تجسمی» با اشاره به کم‌توجهی طولانی‌مدت به این حوزه گفت: پشتیبانی هدفمند از فعالیت‌های تجسمی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اختصاص سه ردیف اعتباری ویژه از سوی وزارتخانه به منطقه آزاد اروند افزود: این منابع برای تقویت فعالیت‌های تولیدی، رویدادهای تخصصی و توسعه ساختارهای مرتبط استفاده خواهد شد.

مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان توسعه و استانداردسازی نگارخانه‌های آبادان و خرمشهر و ایجاد یک نگارخانه جدید در پلاتوی در حال ساخت خرمشهر را از برنامه‌های جاری عنوان کرد. آبیار همچنین از پیگیری همکاری‌های فرهنگی با کنسولگری ایران و امکان میزبانی هنرمندان خارجی در صورت تکمیل زیرساخت‌ها خبر داد.

او در پایان از تلاش برای ایجاد نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در منطقه آزاد اروند به‌عنوان اقدامی در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی یاد کرد.

 

