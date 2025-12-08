رونمایی از پوستر مهرواره بینالمللی هنرهای تجسمی «راهِ مالک» و تحکیم هنر مقاومت در خوزستان
مراسم رونمایی از پوستر رویداد بینالمللی هنرهای تجسمی «راهِ مالک» با حضور آیدین مهدیزاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی منطقه و هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مهرواره بینالمللی هنرهای تجسمی «راه مالک» به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت برگزار میشود و شامل بخشهای نقاشی، خوشنویسی، طراحی گرافیک، مجسمهسازی و هنرهای دیجیتال است.
پوستر رسمی این رویداد با بهرهگیری از ترکیببندیهای گرافیکی و اِلِمانهای مفهومی مرتبط با مقاومت، به عنوان هویت بصری دوره جاری معرفی شد.
مهرواره بینالمللی هنرهای تجسمی «راهِ مالک» از ۲۶ آذر تا ۱۶ دیماه سال جاری برگزار میشود و ثبتنام علاقهمندان از طریق ایمیل رسمی festival@arvandfz.com و پیامرسان جشنواره در فضای مجازی با سرشماره ۰۹۱۶۷۰۱۷۳۱۲ انجام میپذیرد.
هدف این جشنواره، گسترش جریان هنر مقاومت، حمایت از هنرمندان جوان و نمایش آثار برجسته در رشتههای مختلف هنرهای تجسمی است و شامل برنامههای تخصصی، نمایشگاه آثار و نشستهای هنری خواهد بود.
در ادامه مراسم، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان و خرمشهر دیدگاهها و نقطهنظرات خود را مطرح کردند و جمعی از هنرمندان منطقه نیز دغدغهها و مشکلات خود را با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان گذاشتند.
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در این نشست بر اهمیت تقویت ظرفیتهای محلی و زیرساختهای هنرهای تجسمی در خوزستان تأکید کرد و افزود که هنر تنها بازنمایی واقعیت نیست، بلکه ابزاری برای نقد و بیان خلاقانه است و هنرمندان با چنین رویکردی میتوانند فرهنگ و هویت محلی را غنی کنند.
وی از تشکیل شورای فرهنگی منطقه آزاد با حضور نمایندگان نهادهای آموزشی، فرهنگی، دانشگاهها و صنایع محلی خبر داد که به عنوان بستری برای هماهنگی و توسعه برنامههای هنری منطقه عمل خواهد کرد.
آیدین مهدیزاده همچنین به اهمیت تشکلهای مردمی و انجمنهای هنری اشاره کرد و گفت که این نهادها میتوانند بازوی اجرایی برنامهها باشند و ظرفیت گفتوگو و توسعه زیرساختهای فرهنگی را تقویت کنند.
وی از تجهیز نگارخانهها، تأسیس تعاونی تأمین اقلام هنری و راهاندازی رویدادهای ملی و منطقهای خبر داد و افزود که خانه هنرمندان و فضاهای نمایشگاهی در آبادان و خرمشهر نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان بر شفافیت، حمایت از هنرمندان و ایجاد مکانیزمهای اجرایی پایدار تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همافزایی نهادهای دولتی، خصوصی و هنرمندان، ظرفیتهای هنری خوزستان به سطح ملی و بینالمللی ارتقاء یابد.