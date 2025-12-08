به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مهرواره بین‌المللی هنرهای تجسمی «راه مالک» به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت برگزار می‌شود و شامل بخش‌های نقاشی، خوشنویسی، طراحی گرافیک، مجسمه‌سازی و هنرهای دیجیتال است.

پوستر رسمی این رویداد با بهره‌گیری از ترکیب‌بندی‌های گرافیکی و اِلِمان‌های مفهومی مرتبط با مقاومت، به عنوان هویت بصری دوره جاری معرفی شد.

مهرواره بین‌المللی هنرهای تجسمی «راهِ مالک» از ۲۶ آذر تا ۱۶ دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و ثبت‌نام علاقه‌مندان از طریق ایمیل رسمی festival@arvandfz.com و پیام‌رسان جشنواره در فضای مجازی با سرشماره ۰۹۱۶۷۰۱۷۳۱۲ انجام می‌پذیرد.

هدف این جشنواره، گسترش جریان هنر مقاومت، حمایت از هنرمندان جوان و نمایش آثار برجسته در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی است و شامل برنامه‌های تخصصی، نمایشگاه آثار و نشست‌های هنری خواهد بود.

در ادامه مراسم، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان و خرمشهر دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند و جمعی از هنرمندان منطقه نیز دغدغه‌ها و مشکلات خود را با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان گذاشتند.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در این نشست بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های محلی و زیرساخت‌های هنرهای تجسمی در خوزستان تأکید کرد و افزود که هنر تنها بازنمایی واقعیت نیست، بلکه ابزاری برای نقد و بیان خلاقانه است و هنرمندان با چنین رویکردی می‌توانند فرهنگ و هویت محلی را غنی کنند.

وی از تشکیل شورای فرهنگی منطقه آزاد با حضور نمایندگان نهادهای آموزشی، فرهنگی، دانشگاه‌ها و صنایع محلی خبر داد که به عنوان بستری برای هماهنگی و توسعه برنامه‌های هنری منطقه عمل خواهد کرد.

آیدین مهدی‌زاده همچنین به اهمیت تشکل‌های مردمی و انجمن‌های هنری اشاره کرد و گفت که این نهادها می‌توانند بازوی اجرایی برنامه‌ها باشند و ظرفیت گفت‌وگو و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را تقویت کنند.

وی از تجهیز نگارخانه‌ها، تأسیس تعاونی تأمین اقلام هنری و راه‌اندازی رویدادهای ملی و منطقه‌ای خبر داد و افزود که خانه هنرمندان و فضاهای نمایشگاهی در آبادان و خرمشهر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان بر شفافیت، حمایت از هنرمندان و ایجاد مکانیزم‌های اجرایی پایدار تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با هم‌افزایی نهادهای دولتی، خصوصی و هنرمندان، ظرفیت‌های هنری خوزستان به سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء یابد.

