«اعضای کمیته رسیدگی به رویداد ماراتن کیش» منصوب شدند
با حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای کمیته رسیدگی به رویداد ماراتن کیش منصوب شدند. این انتصاب در پی انتشار گزارشها و واکنشها پیرامون حواشی رخداده در جریان برگزاری ماراتن کیش و با هدف انجام بررسی دقیق و ارائه گزارش جامع صورت گرفته است.
بر اساس حکم صادره، کمیته موظف است با جمعآوری مستندات، انجام ارزیابیهای میدانی و بررسی تمامی ابعاد برگزاری رویداد، نتیجه بررسیهای خود را در کوتاهترین زمان به دبیرخانه ارائه کند.
«مهدی مزینانی» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ «میثم صفرزاده» معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس و «حمید واشقانی فراهانی» مدیر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای منصوبشده در این کمیته را تشکیل میدهند.