خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویداد نوآوری «صنایع خلاق و هوش مصنوعی» در اروند برگزار می‌شود

رویداد نوآوری «صنایع خلاق و هوش مصنوعی» در اروند برگزار می‌شود
کد خبر : 1724394
لینک کوتاه کپی شد.

رویداد تخصصی «صنایع خلاق و هوش مصنوعی» با هدف شتاب‌دادن به شکل‌گیری ایده‌های نو در حوزه فناوری، سلامت و کسب‌وکارهای خلاق، در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود؛ رویدادی که برگزیدگان آن مستقیماً در مسیر آموزش تخصصی و ارتباط با سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، رویداد تخصصی «صنایع خلاق و هوش مصنوعی» با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از ایده‌های نوآورانه در این منطقه برگزار می‌شود.

حامد لامی‌نژاد، مسئول صنایع خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به آغاز فراخوان رقابتی ایده‌ها، گفت: این فراخوان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اروند، در سه حوزه فناوری، سلامت و هوش مصنوعی طراحی شده و بستری برای ارائه طرح‌های نو توسط دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

او توضیح داد: برگزیدگان این رقابت علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، فرصت ارائه مستقیم ایده‌های خود به سرمایه‌گذاران را نیز خواهند داشت. این رویداد با هدف تقویت زیست‌بوم نوآوری و حمایت از استعدادهای خلاق منطقه شکل گرفته است.

لامی‌نژاد ادامه داد: رقابت ایده‌ها، کارگاه‌های آموزشی و ارائه نهایی طرح‌ها در تاریخ ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد. مهلت ارسال ایده‌ها تا ۱۸ آذرماه تعیین شده و پس از ارزیابی، ۱۰ ایده برتر معرفی می‌شوند.

به گفته وی، این برنامه شامل یک کارگاه تخصصی پنج‌ساعته نیز هست که طی آن اساتید برجسته حوزه خلاقیت و فناوری، شرکت‌کنندگان را با اصول ارائه حرفه‌ای به سرمایه‌گذاران، مدل‌سازی ایده و مسیر تجاری‌سازی آشنا می‌کنند.

او افزود: مراسم اختتامیه و ارائه نهایی طرح‌ها ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود و به نفرات برتر جوایز ویژه اهدا خواهد شد. همچنین همه شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر دریافت می‌کنند.

لامی‌نژاد در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این رویداد ایجاد بستری عملی برای تبدیل ایده‌ها به طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری و حمایت از تیم‌هایی است که ظرفیت ورود به مرحله توسعه را دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده