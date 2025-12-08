به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، رویداد تخصصی «صنایع خلاق و هوش مصنوعی» با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از ایده‌های نوآورانه در این منطقه برگزار می‌شود.

حامد لامی‌نژاد، مسئول صنایع خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به آغاز فراخوان رقابتی ایده‌ها، گفت: این فراخوان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اروند، در سه حوزه فناوری، سلامت و هوش مصنوعی طراحی شده و بستری برای ارائه طرح‌های نو توسط دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

او توضیح داد: برگزیدگان این رقابت علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، فرصت ارائه مستقیم ایده‌های خود به سرمایه‌گذاران را نیز خواهند داشت. این رویداد با هدف تقویت زیست‌بوم نوآوری و حمایت از استعدادهای خلاق منطقه شکل گرفته است.

لامی‌نژاد ادامه داد: رقابت ایده‌ها، کارگاه‌های آموزشی و ارائه نهایی طرح‌ها در تاریخ ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد. مهلت ارسال ایده‌ها تا ۱۸ آذرماه تعیین شده و پس از ارزیابی، ۱۰ ایده برتر معرفی می‌شوند.

به گفته وی، این برنامه شامل یک کارگاه تخصصی پنج‌ساعته نیز هست که طی آن اساتید برجسته حوزه خلاقیت و فناوری، شرکت‌کنندگان را با اصول ارائه حرفه‌ای به سرمایه‌گذاران، مدل‌سازی ایده و مسیر تجاری‌سازی آشنا می‌کنند.

او افزود: مراسم اختتامیه و ارائه نهایی طرح‌ها ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود و به نفرات برتر جوایز ویژه اهدا خواهد شد. همچنین همه شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر دریافت می‌کنند.

لامی‌نژاد در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این رویداد ایجاد بستری عملی برای تبدیل ایده‌ها به طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری و حمایت از تیم‌هایی است که ظرفیت ورود به مرحله توسعه را دارند.

