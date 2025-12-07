خبرگزاری کار ایران
استفاده از پساب تصفیه‌شده در صنعت با بهره‌برداری تصفیه‌خانه خرمشهر

با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه خرمشهر، از ورود فاضلاب خام به رودخانه کارون و اروندرود جلوگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان گفت: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه خرمشهر، از ورود فاضلاب خام به رودخانه کارون و اروندرود جلوگیری خواهد شد.

صابر علیدادی در بازدید از روند اجرایی طرح تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر که با حضور معاونان و مدیران شرکت آبفای خوزستان همراه بود، اظهار داشت: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه خرمشهر، از ورود فاضلاب خام به رودخانه کارون و اروندرود جلوگیری می‌شود.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای دقیق و با کیفیت این پروژه زیرساختی، افزود: پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر یک اولویت مهم زیست‌محیطی و بهداشتی برای استان است.

علیدادی هنگام بازدید از بخش‌های مختلف طرح، خواستار توجه ویژه پیمانکار و ناظر به رعایت استاندارد‌های فنی، زمان‌بندی و کیفیت اجرا شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر پس از بهره‌برداری ضمن جلوگیری از ورود فاضلاب خام به رودخانه کارون و اروندرود، امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده برای صنعت را فراهم می‌آورد. این امر در شرایط کم‌آبی خوزستان دارای ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی است.

 

