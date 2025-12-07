خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل منطقه آزاد ماکو:

دانشجویان پیشران نوآوری و سرمایه راهبردی توسعه کشور هستند

دانشجویان پیشران نوآوری و سرمایه راهبردی توسعه کشور هستند
کد خبر : 1724029
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با صدور پیامی روز دانشجو را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این پیام آمده است: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور تعهد، بیداری و نقش‌آفرینی نسل جوان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است.

دانشجویان همواره پیشتاز تحول، نوآوری و سازندگی بوده‌اند و امروز نیز با تکیه بر علم، اندیشه و انگیزه جوانی، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه ایران عزیز به شمار می‌آیند.

منطقه آزاد ماکو با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، هم‌مرزی با سه کشور، ظرفیت‌های بی‌نظیر لجستیکی و اقتصادی و وجود دانشگاه‌های فعال، توان آن را دارد که به اولین «منطقه آزاد دانشگاه‌محور» کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن علم، فناوری، سرمایه‌گذاری و صنعت در کنار هم، مسیر توسعه را شتاب می‌بخشند.

دستیابی به منطقه آزاد توسعه‌یافته زمانی محقق می‌شود که صنعت، دانشگاه و مراکز علمی در کنار یکدیگر و با هم‌افزایی واقعی عمل کنند.

سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با رویکرد حمایت از پژوهش‌های کاربردی، ایجاد بسترهای نوآورانه و تقویت پیوند دانشگاه با بخش خصوصی، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، اینجانب ۱۶ آذر را به همه دانشجویان، فعالان علمی و دانشگاهیان عزیز تبریک گفته و برای آنان در مسیر علم‌آفرینی و آینده‌سازی ایران، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا