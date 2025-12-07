پیام مدیرعامل منطقه آزاد ماکو:
دانشجویان پیشران نوآوری و سرمایه راهبردی توسعه کشور هستند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با صدور پیامی روز دانشجو را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این پیام آمده است: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور تعهد، بیداری و نقشآفرینی نسل جوان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است.
دانشجویان همواره پیشتاز تحول، نوآوری و سازندگی بودهاند و امروز نیز با تکیه بر علم، اندیشه و انگیزه جوانی، سرمایهای بیبدیل برای توسعه ایران عزیز به شمار میآیند.
منطقه آزاد ماکو با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، هممرزی با سه کشور، ظرفیتهای بینظیر لجستیکی و اقتصادی و وجود دانشگاههای فعال، توان آن را دارد که به اولین «منطقه آزاد دانشگاهمحور» کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن علم، فناوری، سرمایهگذاری و صنعت در کنار هم، مسیر توسعه را شتاب میبخشند.
دستیابی به منطقه آزاد توسعهیافته زمانی محقق میشود که صنعت، دانشگاه و مراکز علمی در کنار یکدیگر و با همافزایی واقعی عمل کنند.
سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با رویکرد حمایت از پژوهشهای کاربردی، ایجاد بسترهای نوآورانه و تقویت پیوند دانشگاه با بخش خصوصی، این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، اینجانب ۱۶ آذر را به همه دانشجویان، فعالان علمی و دانشگاهیان عزیز تبریک گفته و برای آنان در مسیر علمآفرینی و آیندهسازی ایران، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.