دانشجویان پیشران نوآوری و سرمایه راهبردی توسعه کشور هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این پیام آمده است: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور تعهد، بیداری و نقش‌آفرینی نسل جوان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است.

دانشجویان همواره پیشتاز تحول، نوآوری و سازندگی بوده‌اند و امروز نیز با تکیه بر علم، اندیشه و انگیزه جوانی، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه ایران عزیز به شمار می‌آیند.

منطقه آزاد ماکو با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، هم‌مرزی با سه کشور، ظرفیت‌های بی‌نظیر لجستیکی و اقتصادی و وجود دانشگاه‌های فعال، توان آن را دارد که به اولین «منطقه آزاد دانشگاه‌محور» کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن علم، فناوری، سرمایه‌گذاری و صنعت در کنار هم، مسیر توسعه را شتاب می‌بخشند.

دستیابی به منطقه آزاد توسعه‌یافته زمانی محقق می‌شود که صنعت، دانشگاه و مراکز علمی در کنار یکدیگر و با هم‌افزایی واقعی عمل کنند.

سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با رویکرد حمایت از پژوهش‌های کاربردی، ایجاد بسترهای نوآورانه و تقویت پیوند دانشگاه با بخش خصوصی، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، اینجانب ۱۶ آذر را به همه دانشجویان، فعالان علمی و دانشگاهیان عزیز تبریک گفته و برای آنان در مسیر علم‌آفرینی و آینده‌سازی ایران، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

