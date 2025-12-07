به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هادی آبیار مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان، به همراه سید محمد الجابری رئیس اتحاد قرآنیان عراق در بصره، با حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی امام‌جمعه آبادان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، اجرای سند توسعه همکاری‌های مشترک قرآنی ایران و عراق و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سه‌ساله به‌عنوان محور راهبردی تعاملات آینده مطرح شد.

هادی آبیار با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند، اعلام کرد: اروند آمادگی دارد نشست‌ها و دوره‌های مشترک قرآنی را با مشارکت مجموعه‌های عراقی به‌صورت مستمر برگزار کند.

وی همچنین از حمایت‌های کنسولگری ایران در بصره در تسهیل این همکاری‌ها قدردانی کرد.

سید محمد الجابری نیز با تقدیر از همراهی اروند و کنسولگری ایران، تأکید کرد: تداوم ارتباطات و برنامه‌های مشترک، نقش مؤثری در ارتقای جامعه قرآنی دو کشور دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی، امام‌جمعه آبادان، نیز فعالیت‌های مشترک قرآنی میان ایران و عراق را موجب تقویت وحدت، هم‌افزایی فرهنگی و نزدیکی بیشتر دو ملت دانست و خواستار استمرار هدفمند این تعاملات شد.

از دیگر محورهای مهم گفت‌وگو، برگزاری نشست‌های هفتگی مشترک میان اساتید و فعالان قرآنی دو کشور بود که به‌عنوان فرصتی مؤثر برای تبادل تجربه و ارتقای سطح فعالیت‌ها مطرح شد.

