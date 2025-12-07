از نقطه سقوط به منطقه صعود/صنعت نفت لباس مدعی بر تن کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، تیم فوتبال صنعت نفت در دیداری از هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، در ورزشگاه تختی آبادان موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد تیم پالایش نفت بندرعباس عبور کند.

در این مسابقه، ابتدا اسماعیل پوردرویش در دقیقه ۷ برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کرد، اما زردپوشان آبادانی در ادامه جریان بازی را به سود خود تغییر دادند.

محسن سیفی در دقیقه ۴۳ گل تساوی صنعت نفت را به ثمر رساند و سپس امید سینگ در دقیقه ۶۵ نیمه دوم گل پیروزی‌بخش تیمش را وارد دروازه مهمان کرد.

با این پیروزی، صنعت نفت آبادان سه امتیاز ارزشمند خانگی کسب کرد و با توجه به توقف تیم‌های مس شهر بابک و سایپا، به مکان دوم جدول صعود کرد‌.

نفتی‌ها روز جمعه هفته جاری، در هفته پانزدهم در آبادان میزبان نود ارومیه خواهند بود.

پیش از این دیدار و در تمرین روز پنجشنبه نفتی‌ها، مدیرعامل و جمعی از معاونین سازمان منطقه آزاد اروند در محل تمرینات زردپوشان آبادانی حاضر شدند و موفقیت‌های اخیر این تیم را تبریک گفتند.

سازمان منطقه آزاد اروند در راه صعود تیم صنعت نفت آبادان به لیگ برتر، چتر حمایتی خود را بر سر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان حفظ خواهد کرد.

انتهای پیام/