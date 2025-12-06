خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کنسرت بزرگ «چنگ» با نوای موسیقی نواحی ایران در خرمشهر و آبادان

کنسرت بزرگ «چنگ» با نوای موسیقی نواحی ایران در خرمشهر و آبادان
کد خبر : 1723535
لینک کوتاه کپی شد.

ارکستر بزرگ «چنگ» به رهبری بهرام ورامینی، با اجرای مجموعه‌ای از آثار موسیقی نواحی ایران، ۱۴ آذر در خرمشهر و ۲۱ آذر در آبادان روی صحنه می‌رود و حال‌وهوای موسیقی فولک ایران را به دو شهر خواهد برد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمحمدحسین مرعشی‌پور، رئیس انجمن موسیقی خرمشهر و سرپرست ارکستر چنگ، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی موسیقی ایران اعلام کرد: این کنسرت با رهبری ارکستر بهرام ورامینی روز جمعه ۱۴ آذرماه در تالار خلیج فارس خرمشهر و بیست‌ویکم آذر در آبادان برگزار می‌شود.

او با اشاره به اجرای اخیر ارکستر سنتی «نگارین» در خرمشهر افزود: این هفته نوبت کنسرت ارکستر چنگ است. این گروه که زیرمجموعه انجمن موسیقی خرمشهر و آموزشگاه موسیقی چنگ فعالیت می‌کند، قطعات فولک و موسیقی محلی ایران را در قالب تنظیم‌های ارکسترال و به صورت بی‌کلام اجرا خواهد کرد.

مرعشی‌پور با بیان اینکه سرپرستی ارکستر بر عهده اوست و رهبری گروه را بهرام ورامینی انجام می‌دهد، گفت: قطعات این اجرا با تنظیم‌هایی از بهرام ورامینی و امیرمحمد حیات‌داودی ارائه می‌شود.

او ترکیب نوازندگان را نیز معرفی کرد:

ویولن: سجاد مطور، مهدی مصطفایی، آرش لشنی، عرفان شکراللهی، زحل فارسی، هستی مطوری، تیانا قالبی‌زاده، آیلین نشان، رضوان نوری، ماهان آرست، علیرضا خلقی‌بچاری و اسرا ذبیح.

فلوت: ضحی هاشم‌پور، ندا مهرنیا، غزل موقر.

کلارینت: رسول حلاف.

دف: عارفه مزارعی و آلما صدری.

سنتور: مژگان حسن‌زاده، مهدی وائلی، یزدان لطیفی.

پیانو: امیرمحمد حسن‌نتاج.

سه‌تار: ویهان شهسواری.

تنبک: داوود آرست.

دمام: امید مهرنیا.

سرپرست ارکستر چنگ رپرتوار این کنسرت را مجموعه‌ای از قطعات محلی ایران معرفی کرد و گفت: عزیزجون از موسیقی مازندران، هوار هوار از موسیقی محلی آبادان، مجنون نبودم از موسیقی فارس، نوایی از خراسان، ریحان از آذربایجان، لیلا از بوشهر، دو قطعه بختیاری، سه قطعه از موسیقی هرمزگان، مرغ سحر اثر استاد مرتضی نی‌داوود و کژاوه از موسیقی کردی در این اجرا اجرا خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی