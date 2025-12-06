کنسرت بزرگ «چنگ» با نوای موسیقی نواحی ایران در خرمشهر و آبادان
ارکستر بزرگ «چنگ» به رهبری بهرام ورامینی، با اجرای مجموعهای از آثار موسیقی نواحی ایران، ۱۴ آذر در خرمشهر و ۲۱ آذر در آبادان روی صحنه میرود و حالوهوای موسیقی فولک ایران را به دو شهر خواهد برد.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمحمدحسین مرعشیپور، رئیس انجمن موسیقی خرمشهر و سرپرست ارکستر چنگ، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی موسیقی ایران اعلام کرد: این کنسرت با رهبری ارکستر بهرام ورامینی روز جمعه ۱۴ آذرماه در تالار خلیج فارس خرمشهر و بیستویکم آذر در آبادان برگزار میشود.
او با اشاره به اجرای اخیر ارکستر سنتی «نگارین» در خرمشهر افزود: این هفته نوبت کنسرت ارکستر چنگ است. این گروه که زیرمجموعه انجمن موسیقی خرمشهر و آموزشگاه موسیقی چنگ فعالیت میکند، قطعات فولک و موسیقی محلی ایران را در قالب تنظیمهای ارکسترال و به صورت بیکلام اجرا خواهد کرد.
مرعشیپور با بیان اینکه سرپرستی ارکستر بر عهده اوست و رهبری گروه را بهرام ورامینی انجام میدهد، گفت: قطعات این اجرا با تنظیمهایی از بهرام ورامینی و امیرمحمد حیاتداودی ارائه میشود.
او ترکیب نوازندگان را نیز معرفی کرد:
ویولن: سجاد مطور، مهدی مصطفایی، آرش لشنی، عرفان شکراللهی، زحل فارسی، هستی مطوری، تیانا قالبیزاده، آیلین نشان، رضوان نوری، ماهان آرست، علیرضا خلقیبچاری و اسرا ذبیح.
فلوت: ضحی هاشمپور، ندا مهرنیا، غزل موقر.
کلارینت: رسول حلاف.
دف: عارفه مزارعی و آلما صدری.
سنتور: مژگان حسنزاده، مهدی وائلی، یزدان لطیفی.
پیانو: امیرمحمد حسننتاج.
سهتار: ویهان شهسواری.
تنبک: داوود آرست.
دمام: امید مهرنیا.
سرپرست ارکستر چنگ رپرتوار این کنسرت را مجموعهای از قطعات محلی ایران معرفی کرد و گفت: عزیزجون از موسیقی مازندران، هوار هوار از موسیقی محلی آبادان، مجنون نبودم از موسیقی فارس، نوایی از خراسان، ریحان از آذربایجان، لیلا از بوشهر، دو قطعه بختیاری، سه قطعه از موسیقی هرمزگان، مرغ سحر اثر استاد مرتضی نیداوود و کژاوه از موسیقی کردی در این اجرا اجرا خواهند شد.