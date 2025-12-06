شتابگیری ایجاد گمرکات تخصصی در مناطق آزاد در پی توافقات دبیرخانه شورایعالی و گمرک جمهوری اسلامی ایران
در ادامه توافقات صورتگرفته بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند تبدیل گمرکات مستقر در مناطق آزاد به گمرکات تخصصی واردات کالاهای خاص با هدف تسهیل فرایندهای تجاری و ارائه خدمات بهتر به واردکنندگان سرعت میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ بر اساس این گزارش، پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص ایجاد گمرکات تخصصی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و همکاریها و هماهنگیهای لازم از سوی گمرک در حال انجام است. این اقدام با هدف استفاده مؤثر از سهمیه چهار میلیارد دلاری واردات به سرزمین اصلی از مسیر مناطق آزاد و شناسایی دقیق مبادی ورودی دارای مزیت بازرگانی دنبال میشود.
گفتنی است، ایجاد و توسعه گمرکات تخصصی علاوه بر تسریع فرایندهای تجاری، نقش مهمی در افزایش ایمنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی در مناطق آزاد ایفا خواهد کرد.