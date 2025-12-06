ارس میزبان سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ نشست هماهنگی این مجمع روز گذشته با حضور جاندوس آسانف (معاون دبیرکل سازمان اکو)، مسلم شجاعی (مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)، احمد حمزه‌زاده (مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی)، محمد مسعودی‌نیا (معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس) و جمعی از مدیران، فعالان گردشگری و رؤسای تشکل‌های تخصصی کشور در سالن اجلاس سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و طی آن ارس به عنوان میزبان رسمی رویداد بین‌المللی سال ۲۰۲۶ اکو معرفی شد.

دبیرکل سازمان اکو در این نشست ضمن قدردانی از پیشنهاد رسمی ایران و منطقه آزاد ارس گفت: زمان آن رسیده که منطقه آزاد ارس با ظرفیت‌های چشم گیر فرهنگی، طبیعی و اقتصادی خود به‌عنوان محور توسعه گردشگری منطقه اکو مطرح شود.

آسانُف افزود: منطقه آزاد ارس از نظر موقعیت جغرافیایی، همسایگی با چهار کشور عضو (آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و نخجوان) و داشتن ۶ اثر ثبت جهانی شایستگی تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم گردشگری و همکاری اقتصادی در بین کشورهای عضو را دارد.

در جمع‌بندی نشست بر لزوم برنامه‌ریزی هماهنگ وزارت میراث فرهنگی، سازمان منطقه آزاد ارس و دبیرخانه اکو برای برگزاری این رویداد تأکید شد. قرار است هم‌زمان با مجمع تورگردانان چند نمایشگاه تخصصی گردشگری، جشنواره فرهنگی اکو و نشست‌های تجاری گردشگری نیز در منطقه آزاد ارس و تبریز برگزار شود.

