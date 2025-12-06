معاون دبیرکل اکو:
ارس در فهرست بررسی پایتختهای گردشگری جدید قرار میگیرد
معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در نشست هماهنگی سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو در منطقه آزاد ارس با اشاره به رشد قابل توجه گردشگری در این منطقه و ظرفیتهای استراتژیک آن اعلام کرد: معرفی منطقه آزاد ارس بهعنوان پایتخت گردشگری اکو در سالهای آینده در دستور بررسی قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، نشست هماهنگی سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد.
جاندوس آسانف معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در این نشست با تشریح روند انتخاب پایتخت گردشگری اکو اظهار کرد: در سازمان اکو سنتی داریم که هرسال یکی از شهرهای عضو را بهعنوان پایتخت گردشگری معرفی میکنیم. در سال 2022 شهر ساری، در 2023 شهر اردبیل و در سال 2018 نیز تبریز این عنوان را دریافت کردهاند. این روند همچنان ادامه دارد و ارزروم ترکیه نیز برای سال 2026 انتخاب شده است.
وی افزود: این فرآیند به توسعه گردشگری در میان کشورهای عضو کمک میکند و ما بهطور جدی معرفی منطقه آزاد ارس را بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سالهای آینده بررسی خواهیم کرد.
آسانف با قدردانی از ارس و تبریز برای پیشنهاد میزبانی رویدادهای مشترک اکو گفت: از اینکه پیشنهاد برگزاری سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو از سوی سازمان منطقه آزاد ارس و تبریز مطرح شده خوشحالم. این میتواند نقش مهمی در پیوندهای گردشگری منطقه داشته باشد.
او ایجاد شبکه تخصصی راهنمایان گردشگری را اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: ایجاد یک شبکه نهادی تخصصی برای راهنمایان گردشگری گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری در کشورهای عضو است.
معاون دبیرکل اکو در ادامه گفت: از حضور در منطقه آزاد ارس واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتهام. آنچه مشخص است ارس طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در صنعت گردشگری داشته و این موضوع بسیار اهمیت دارد.
آسانف با اشاره به ظرفیتهای میراث جهانی ارس اظهار کرد: وجود ۶ اثر ثبتشده در یونسکو در این منطقه بسیار ارزشمند است. همچنین همسایگی ارس با چهار کشور، یعنی جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان نشاندهنده موقعیت کاملاً استراتژیک این منطقه است.
او در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: ما میخواهیم همکاری و ارتباطات گردشگری را در این منطقه گسترش دهیم و باور دارم که منطقه آزاد ارس یکی از مراکز مهم گردشگری در منطقه است.