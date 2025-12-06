ارس تنها منطقه آزاد عضو سازمان جهانی گردشگری است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مسلم شجاعی در نشست هماهنگی سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو با حضور جاندوس آسانف معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حسن طوفان کارشناس مسئول دبیرخانه اکو، احمد حمزه‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محمد مسعودی‌نیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی ایران‌مرکز، رؤسای تشکل‌های گردشگری، صنایع‌دستی، هتلداران، بازاریان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس در سالن اجلاس این سازمان برگزار شد، در این مراسم با قدردانی از میزبانی منطقه آزاد ارس گفت: ارس جزو پنج عضو ایرانی و تنها منطقه آزاد کشور است که به عضویت سازمان جهانی گردشگری درآمده است و این افتخار کمی نیست و قابل تقدیر است.

او افزود: این هوشیاری و آینده‌نگری مدیران ارس است که برای توسعه تعاملات گردشگری، تمرکز ویژه‌ای بر سازمان اکو گذاشته‌اند. این انتخاب نشان می‌دهد ارس مسیر صحیح را برای نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی انتخاب کرده است.

شجاعی با اشاره به اهمیت روزافزون گردشگری در اقتصاد جهانی اظهار کرد: صنعت گردشگری امروز با جابه‌جایی یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در سال، یک صنعت پیشران و صنعت برنده آینده محسوب می‌شود. هر دولت، سازمان یا منطقه‌ای که خود را با این جریان هماهنگ کند، قطعاً موفق خواهد بود.

وی به سیاست‌های بین‌المللی معاونت گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما حضور فعال و تعامل مؤثر با کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی است. در همین راستا، دفتر بازاریابی پیشنهاد شناسایی ظرفیت‌های سازمان تورگردانان اکو را ارائه داد؛ سازمانی که ۳۵۰ عضو تورگردان دارد و سهم ایران از این مجموعه ۳۰ عضو است.

مدیرکل دفتر بازاریابی وزارت میراث فرهنگی در ادامه هدف اصلی نشست را تشریح کرد و گفت: این نشست برای هماهنگی میزبانی سومین نشست تورگردانان عضو اکو برگزار شده است؛ نشستی که در سال ۲۰۲۶ و در اردیبهشت‌ماه با میزبانی مشترک تبریز و منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد.

او در پایان با اشاره به جایگاه ارس در همکاری‌های ملی اعلام کرد: منطقه آزاد ارس جزو سه منطقه آزادی است که بیشترین تعامل را با وزارتخانه دارد. نوع نگاه مدیران ارس به مقوله گردشگری برای ما جذاب و امیدوارکننده است و نشان می‌دهد این منطقه آینده روشنی در عرصه گردشگری خواهد داشت.

انتهای پیام/