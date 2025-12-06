به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، احمد حمزه‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در نشست هماهنگی سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو که با حضور جاندوس آسانف معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو، حسن طوفان کارشناس مسئول دبیرخانه اکو، ، مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محمد مسعودی‌نیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی ایران‌مرکز، رؤسای تشکل‌های گردشگری، صنایع‌دستی، هتلداران، بازاریان منطقه آزاد ارس و معاونان و مدیران سازمان به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد، بر اهمیت توسعه همکاری‌های گردشگری میان کشورهای عضو تأکید کرد.

حمزه‌زاده گفت: استان آذربایجان‌شرقی یکی از قدیمی‌ترین استان‌های ایران با بیش از ۴۸۰۰ اثر تاریخی ثبت‌شده است. قدیمی‌ترین لایه‌های تاریخی و یافته‌های دست‌ساز بشری در این استان قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جهانی آذربایجان‌شرقی افزود: مجموعه بازار تاریخی تبریز به‌عنوان مسقف‌ترین بازار آجری جهان، مجموعه کلیساهای ثبت جهانی، کاروانسراهای تاریخی، ژئوپارک ارس و روستای کندوان به‌عنوان نخستین روستای گردشگری ایران از مهم‌ترین میراث جهانی ثبت‌شده در این استان است. آذربایجان‌شرقی مجموعه‌ای کم‌نظیر از زیبایی‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در خود جای داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی توسعه گردشگری اکو را محور صلح پایدار در منطقه دانست و اظهار داشت: یکی از مسائل مهم افزایش تعاملات مردمی میان کشورهای عضو اکوست و بهترین راه آن گسترش مراودات گردشگری بر پایه تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک ملت‌هاست. ما مردمانی با تاریخ و فرهنگی مشترک و جدا نشدنی هستیم.

او افزود: توسعه گردشگری میان اعضای اکو یعنی ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای؛ چیزی که جهان خسته از جنگ امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد. ما باید دیپلماسی گردشگری را مقدم بر دیپلماسی سیاسی بدانیم، زیرا دیپلماسی گردشگری گفت‌وگوی ملت‌هاست.

حمزه‌زاده با تأکید بر مسئولیت سازمان اکو در نزدیک‌کردن ملت‌ها به یکدیگر گفت: ما در اکو وظیفه داریم با برگزاری رویدادهای مشترک زمینه آشنایی ملت‌ها را فراهم کنیم؛ چرا که مردم کشورهای عضو علیرغم اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی، شناخت کمی از یکدیگر دارند. باید تلاش کنیم این شناخت را تعمیق دهیم.

وی درباره میزبانی رویدادهای آتی اکو در ایران اعلام آمادگی کرد و افزود: برای برگزاری مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو در منطقه آزاد ارس، اعلام آمادگی می‌کنیم که این میزبانی به‌صورت مشترک توسط تبریز و ارس انجام شود. همچنین برای میزبانی وزرای گردشگری اکو و برگزاری نمایشگاه گردشگری اکو در تبریز نیز آمادگی کامل داریم.

حمزه‌زاده در پایان گفت: این رویدادها می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی از فعالیت‌های گردشگری بین‌المللی باشد و آذربایجان‌شرقی آمادگی دارد نقش محوری خود را در این مسیر ایفا کند.

