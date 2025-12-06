به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ رعنا قربانی، فرماندار پلدشت با اشاره به وجود ۴۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در پلدشت گفت: از این میزان، ۴۳ هزار هکتار اراضی آبی و پنج هزار هکتار اراضی دیم است.

وی افزود: توسعه باغات مدرن گردو و پسته به وسعت ۲۸۰۰ هکتار، استقرار واحدهای دامداری صنعتی و فعالیت ۲۰ واحد مرغداری، پلدشت را به یکی از محورهای اصلی تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در استان تبدیل کرده است.

فرماندار پلدشت با اشاره به مطالبات و نیازهای شهرستان، اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای ۱۵گانه، افزایش تخصیص آب از رود ارس، تکمیل پروژه آبرسانی سد کرم‌آباد، ایجاد قرنطینه نباتی در گمرک پلدشت و افزایش سهم نهاده‌های دامی را از مهم‌ترین درخواست‌های بهره‌برداران منطقه عنوان کرد.