پلدشت در مسیر تبدیل‌شدن به قطب کشاورزی شمال‌غرب

پلدشت در مسیر تبدیل‌شدن به قطب کشاورزی شمال‌غرب
در ادامه نشست راهبردی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در منطقه آزاد ماکو، رعنا قربانی فرماندار پلدشت با تشریح ظرفیت‌های گسترده این شهرستان، وضعیت تولید و نیازهای زیرساختی بخش کشاورزی را تبیین کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ رعنا قربانی، فرماندار پلدشت با اشاره به وجود ۴۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در پلدشت گفت: از این میزان، ۴۳ هزار هکتار اراضی آبی و پنج هزار هکتار اراضی دیم است.

وی افزود: توسعه باغات مدرن گردو و پسته به وسعت ۲۸۰۰ هکتار، استقرار واحدهای دامداری صنعتی و فعالیت ۲۰ واحد مرغداری، پلدشت را به یکی از محورهای اصلی تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در استان تبدیل کرده است.

فرماندار پلدشت با اشاره به مطالبات و نیازهای شهرستان، اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای ۱۵گانه، افزایش تخصیص آب از رود ارس، تکمیل پروژه آبرسانی سد کرم‌آباد، ایجاد قرنطینه نباتی در گمرک پلدشت و افزایش سهم نهاده‌های دامی را از مهم‌ترین درخواست‌های بهره‌برداران منطقه عنوان کرد.

 

