ماکو به قطب نوظهور تولیدات دامی و باغی شمالغرب کشور تبدیل میشود
در نشست راهبردی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در منطقه آزاد ماکو، شهلا تاجفر فرماندار ماکو گزارشی جامع از وضعیت تولید و نیازهای زیرساختی این شهرستان ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ شهلا تاجفر، فرماندار ماکو با اشاره به ظرفیتهای متنوع تولیدی ماکو، کشاورزی را یکی از ستونهای اصلی توسعه این منطقه دانست و افزود: وجود ۲۰۲ هزار رأس دام سبک، ۱۵ هزار رأس دام سنگین، بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، پنج واحد پرورش ماهیان سردآبی، هفت واحد مرغداری و ۱۴ واحد دامداری صنعتی و نیمهصنعتی ماکو را به یکی از قطبهای بالقوه تولید محصولات دامی، باغی و گلخانهای در شمالغرب کشور تبدیل کرده است.
فرماندار ماکو تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه آب و کشاورزی را از اولویتهای اصلی توسعهای دانست و از طرحهایی نظیر پایاب سد شهید قنبری، تکمیل کانالهای جویآرخری و هندور، توسعه گلخانهها، مرمت قنوات و اجرای پروژههای انتقال و ذخیره آب بهعنوان نیازهای فوری بخش تولید یاد کرد.
وی تأکید کرد: حفظ روستاها، تقویت اقتصاد عشایر و جلوگیری از مهاجرت باید محور برنامهریزیها در حوزه کشاورزی و توسعه متوازن منطقه باشد.