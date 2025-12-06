نماینده ماکو خواستار توجه ویژه به مطالبات کشاورزان شد
در نشست راهبردی اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی که با حضور ۱۲ نماینده مجلس، معاونان وزیر، مسئولان وزارت کشور و جهاد کشاورزی، مدیران استانی، فرمانداران شمال آذربایجانغربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو در این منطقه برگزار شد، مسائل و چالشهای بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی کشاورزی در اقتصاد منطقه، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات دیرینه این بخش تأکید کرد.
علیپور با بیان اینکه کمبود آب، فرسودگی شبکه آبیاری و تأخیر در تکمیل طرحهای زیرساختی از مهمترین دغدغههای کشاورزان است، گفت: رفع این مشکلات نیازمند تصمیمگیریهای هماهنگ بین دستگاههای ملی و استانی است.
وی با قدردانی از همراهی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور در پیگیری مسائل منطقه، افزود: توجه ویژه دولت و مجلس به موضوع آب کشاورزی، ساماندهی منابع آبی و حمایت از تولیدکنندگان از مطالبات جدی مردم شمال آذربایجانغربی است.
نماینده ماکو همچنین با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اراضی زراعی و باغی در منطقه، خواستار تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام حوزه آب و خاک، تقویت سامانههای نوین آبیاری و برنامهریزی برای بهبود وضعیت معیشتی بهرهبرداران شد.