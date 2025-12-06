رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر: کشاورزی محور اصلی توسعه ماکوست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ پیمان فلسفی با اشاره به اجرای پروژه‌های گسترده توسط بخش خصوصی در ماکو گفت: سرمایه‌گذاری در اراضی باغی و ایجاد باغات مدرن به وسعت ۲۵۰۰ هکتار نقش مهمی در توسعه این منطقه داشته است.

فلسفی با تاکید بر اینکه رونق کشاورزی موجب تقویت صنعت، حمل‌ونقل، لجستیک و بازرگانی می‌شود، خواستار توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی به استفاده بهینه از آب‌های مرزی و رفع نارسایی‌های موجود شد.

وی اظهار داشت: هرگونه کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری خواهد شد.