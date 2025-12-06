خبرگزاری کار ایران
نشست راهبردی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

نشست راهبردی اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۲ نماینده مجلس، معاونان وزیر، مسئولان وزارت کشور و جهاد کشاورزی، استانداری آذربایجان غربی، فرمانداران منطقه و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو در این منطقه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست بر تقویت زیرساخت‌های آبی، زراعی و دامی و پیگیری مسائل کشاورزان شمال‌غرب کشور تأکید شد.

در ابتدای این نشست، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو، کشاورزی را یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه عنوان کرد و گفت که ماکو امروز به الگوی کشت مدرن و هوشمند تبدیل شده است. وی با اشاره به فعالیت بزرگ‌ترین باغ گردو و پسته هوشمند غرب آسیا در وسعت ۲۴۰۰ هکتار، این پروژه را نمونه‌ای از تحول صنعتی در بخش کشاورزی دانست و افزود که دیگر تولیدکنندگان منطقه نیز از این الگو بهره می‌گیرند.

گروسی همچنین تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو پس از ۱۲ سال را اقدامی مهم در جهت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در حوزه‌های مختلف توسعه برشمرد و اظهار داشت که این سند بالادستی مسیر آینده منطقه را روشن کرده است.

 

