نشست راهبردی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست بر تقویت زیرساخت‌های آبی، زراعی و دامی و پیگیری مسائل کشاورزان شمال‌غرب کشور تأکید شد.

در ابتدای این نشست، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو، کشاورزی را یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه عنوان کرد و گفت که ماکو امروز به الگوی کشت مدرن و هوشمند تبدیل شده است. وی با اشاره به فعالیت بزرگ‌ترین باغ گردو و پسته هوشمند غرب آسیا در وسعت ۲۴۰۰ هکتار، این پروژه را نمونه‌ای از تحول صنعتی در بخش کشاورزی دانست و افزود که دیگر تولیدکنندگان منطقه نیز از این الگو بهره می‌گیرند.

گروسی همچنین تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو پس از ۱۲ سال را اقدامی مهم در جهت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در حوزه‌های مختلف توسعه برشمرد و اظهار داشت که این سند بالادستی مسیر آینده منطقه را روشن کرده است.