بیستمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد
بیستمین دورهی جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل نژاد کاسپین روز جمعه، ۱۴ آذر ماه در مرکز اصلاح نژاد اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد. در این رویداد ملی اسبهایی با قد و قامتی کوچک اما قدمتی کهن یورتمه رفتند و اصالت و پیشینه خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این مراسم که مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند، هادی حقشناس استاندار گیلان با تبریک برگزاری بیستمین دوره جشنواره، بر نقش این گونه بومی در هویت فرهنگی منطقه تأکید کرد و گفت که احیای اسب کاسپین فراتر از یک رویداد نمایشی است و نیازمند حمایتهای هدفمند است. او خواستار افزایش برگزاری چنین برنامههایی برای پر کردن اوقات فراغت مردم و توسعه ورزشهای بومی شد و تأکید کرد که فراهم کردن زیرساختها، آموزشهای تخصصی و خدمات دامپزشکی باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد. حقشناس همچنین یادآور شد که اسب کاسپین متعلق به حاشیه خزر است و جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی با مرکزیت و دبیرخانه سازمان منطقه آزاد انزلی در حفظ و ثبت این نژاد نقشآفرین هستند.
این جشنواره شامل نمایش و ارزیابی اسبها بر اساس معیارهای زیبایی و اصالت نژادی، مسابقات تخصصی، کارگاههای آموزشی و نشستهای فنی بود. شرکتکنندگان از استانهای مختلف اسبهای خود را برای داوری ارائه کردند و داوران برگزیدگان هر رده را معرفی نمودند. در این مراسم همچنین پوستر فراخوان علمی جشنواره رونمایی شد و علاقهمندان میتوانند آثار علمی خود را تا بیستم اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
در پایان با اهدای تندیس یادمان جشنواره از مشارکت کنندگان برگزاری این رویداد و همچنین هوشنگ افشاری پیشکسوت و معمار مرکز نژاد اسب کاسپین تقدیر به عمل آمد.