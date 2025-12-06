بیستمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این مراسم که مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند، هادی حق‌شناس استاندار گیلان با تبریک برگزاری بیستمین دوره جشنواره، بر نقش این گونه بومی در هویت فرهنگی منطقه تأکید کرد و گفت که احیای اسب کاسپین فراتر از یک رویداد نمایشی است و نیازمند حمایت‌های هدفمند است. او خواستار افزایش برگزاری چنین برنامه‌هایی برای پر کردن اوقات فراغت مردم و توسعه ورزش‌های بومی شد و تأکید کرد که فراهم کردن زیرساخت‌ها، آموزش‌های تخصصی و خدمات دامپزشکی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. حق‌شناس همچنین یادآور شد که اسب کاسپین متعلق به حاشیه خزر است و جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی با مرکزیت و دبیرخانه سازمان منطقه آزاد انزلی در حفظ و ثبت این نژاد نقش‌آفرین هستند.

این جشنواره شامل نمایش و ارزیابی اسب‌ها بر اساس معیارهای زیبایی و اصالت نژادی، مسابقات تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های فنی بود. شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف اسب‌های خود را برای داوری ارائه کردند و داوران برگزیدگان هر رده را معرفی نمودند. در این مراسم همچنین پوستر فراخوان علمی جشنواره رونمایی شد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار علمی خود را تا بیستم اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

در پایان با اهدای تندیس یادمان جشنواره از مشارکت کنندگان برگزاری این رویداد و همچنین هوشنگ افشاری پیشکسوت و معمار مرکز نژاد اسب کاسپین تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/