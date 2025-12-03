تأکید طاعتی مقدم بر حمایت زیرساختی از باشگاه ملوان
مدیرعامل سازمان، با حضور در تمرین تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، ضمن دیدار و گفتوگو با مازیار زارع، سرمربی تیم، بر استمرار حمایتهای سازمان از باشگاه قدیمی و مردمی ملوان تأکید کرد.
در این دیدار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان منطقه آزاد انزلی و باشگاه ملوان، تصریح کرد: اجرای تعهدات تعیینشده در این تفاهمنامه و حمایت از روند آمادهسازی تیم، در دستور کار سازمان قرار دارد.
طاعتیمقدم با تأکید بر جایگاه ملوان به عنوان سرمایه اجتماعی انزلی و گیلان، گفت: «منطقه آزاد انزلی خود را در کنار این باشگاه ریشهدار میداند و تلاش میکنیم از ظرفیتهای سازمان برای تقویت زیرساختها و فراهمسازی شرایط مناسب تمرینی و پشتیبانی، به بهترین شکل استفاده کنیم.»
سرمربی ملوان نیز در این دیدار با قدردانی از پیگیریها و حمایتهای سازمان منطقه آزاد انزلی، بر نقش مؤثر این همکاری در ایجاد ثبات و ارتقای شرایط تیم در مسیر مسابقات لیگ تأکید کرد.