انعکاس سیاست همسایگی مناطق آزاد در نشست وزرای خارجه؛ منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در مسیر تحقق

در نشست وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، دو کشور بر آمادگی خود برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها، به‌ویژه ایجاد منطقه آزاد مشترک تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم مطرح است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در چارچوب برنامه بازمهندسی این مناطق، این پروژه‌ را در مسیر احیاء و اجرا قرار داده است.

در همین راستا، رضا مسرور در اسفندماه ۱۴۰۳ به دعوت وزارت تجارت ترکیه به این کشور سفر کرد و مذاکرات موفقی با طرف‌های ترک در خصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک انجام داد. پس از آن، کارگروه مشترک شکل گرفت و متن توافقنامه دو کشور برای طی مراحل تصویب در دولت و مجلس آماده شد.

همچنین اوایل امسال، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از معاون وزیر تجارت ترکیه و رؤسای ۱۹ منطقه آزاد این کشور برای سفر به ایران و بازدید از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ادامه مذاکرات دعوت کرد؛ برنامه‌ای که به دلیل جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به تعویق افتاد.

انعکاس این ابتکار در بیانیه نشست وزرای خارجه ایران و ترکیه نشان‌دهنده عزم و اراده دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با محوریت مناطق آزاد است؛ موضوعی که مرهون تحرک دیپلماسی اقتصادی، گفتمان‌سازی و تولید ادبیات راهبردی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که تحقق نسل ششم مناطق آزاد (مناطق آزاد مشترک) را با جدیت در دستور کار دارد؛ پروژه‌ای که علاوه بر ترکیه، با کشور پاکستان نیز دنبال می‌شود و خواهد توانست برای نخستین بار، مناطق آزاد را به عنوان موتور محرک تأمین منافع ملی و امنیت ملی در قالب سیاست همسایگی مطرح کند.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
