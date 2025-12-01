جابجایی بیش از ۲.۵ میلیون تن کالا از مرز شلمچه
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون تن کالا از مرز شلمچه و بیش از ۱.۵ میلیون تن از مرز چذابه عبور کرده است، رقمی که رشد ۵ تا ۲۰ درصدی جابهجایی کالا نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و اهمیت اقتصادی این دو گذرگاه اصلی ایران در تجارت با عراق را برجسته میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، فؤاد غزیعلی، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، اعلام کرد: «از مجموع بیش از ۴ میلیون تن کالای جابهجا شده از مرزهای استان، ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۵۶ تن از طریق ۷۹ هزار و ۶۷۹ کامیون از مرز شلمچه عبور کرده است.»
وی افزود: «در مرز چذابه نیز ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۴ تن کالا توسط ۶۹ هزار و ۱۳۸ کامیون منتقل شده است.»
غزیعلی با اشاره به افزایش حجم جابهجایی کالا در این دو گذرگاه گفت: «جابجایی کالا در مرز شلمچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد و در مرز چذابه ۲۰ درصد رشد داشته است.»
وی تصریح کرد: «مرزهای شلمچه و چذابه بهعنوان دو گذرگاه اصلی تجارت ایران با عراق، سهم قابل توجهی در عبور کالاهای صادراتی و ترانزیتی دارند و بخش عمدهای از محمولههای غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی از این مسیرها جابهجا میشود.»