جابجایی بیش از ۲.۵ میلیون تن کالا از مرز شلمچه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فؤاد غزیعلی، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، اعلام کرد: «از مجموع بیش از ۴ میلیون تن کالای جابه‌جا شده از مرزهای استان، ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۵۶ تن از طریق ۷۹ هزار و ۶۷۹ کامیون از مرز شلمچه عبور کرده است.»

وی افزود: «در مرز چذابه نیز ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۴ تن کالا توسط ۶۹ هزار و ۱۳۸ کامیون منتقل شده است.»

غزیعلی با اشاره به افزایش حجم جابه‌جایی کالا در این دو گذرگاه گفت: «جابجایی کالا در مرز شلمچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد و در مرز چذابه ۲۰ درصد رشد داشته است.»

وی تصریح کرد: «مرزهای شلمچه و چذابه به‌عنوان دو گذرگاه اصلی تجارت ایران با عراق، سهم قابل توجهی در عبور کالاهای صادراتی و ترانزیتی دارند و بخش عمده‌ای از محموله‌های غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی از این مسیرها جابه‌جا می‌شود.»

