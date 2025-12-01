رتبه دوم قرائت قرآن مسابقات بینالمللی پاکستان به قاری اروندی رسید
عدنان مومنین، قاری جوان از منطقه اروند، در رقابتهای بینالمللی قرآن پاکستان موفق شد در بخش قرائت به رتبه دوم دست یابد؛ دستاوردی که توانمندیهای قرآنی خرمشهر و آبادان را در سطح بینالمللی نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، هادی آبیار، مدیر توسعه فرهنگی و هنری این سازمان، با اشاره به کسب رتبه دوم توسط عدنان مومنین، این موفقیت را نتیجه سالها تلاش و ممارست این قاری جوان دانست.
آبیار با بیان اینکه تلاوت قرآن بخشی مهم از فعالیتهای فرهنگی منطقه اروند است، افزود: حضور مومنین در این رقابتها نمونهای از ظرفیتهای قرآنی منطقه و سطح آمادگی فعالان قرآنی خرمشهر و آبادان در عرصه بینالمللی است.
وی همچنین تأکید کرد که موفقیت اخیر نشان میدهد استعدادهای قرآنی منطقه میتوانند در رقابتهای ملی و بینالمللی حضور مؤثر داشته باشند و با آمادگی مناسب نتایج قابل توجهی کسب کنند.