به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هادی آبیار، مدیر توسعه فرهنگی و هنری این سازمان، با اشاره به کسب رتبه دوم توسط عدنان مومنین، این موفقیت را نتیجه سال‌ها تلاش و ممارست این قاری جوان دانست.

آبیار با بیان اینکه تلاوت قرآن بخشی مهم از فعالیت‌های فرهنگی منطقه اروند است، افزود: حضور مومنین در این رقابت‌ها نمونه‌ای از ظرفیت‌های قرآنی منطقه و سطح آمادگی فعالان قرآنی خرمشهر و آبادان در عرصه بین‌المللی است.

وی همچنین تأکید کرد که موفقیت اخیر نشان می‌دهد استعدادهای قرآنی منطقه می‌توانند در رقابت‌های ملی و بین‌المللی حضور مؤثر داشته باشند و با آمادگی مناسب نتایج قابل توجهی کسب کنند.

انتهای پیام/