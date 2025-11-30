اینفوتور عکاسی ژئوپارک جهانی ارس با حضور عکاسان برجسته شمالغرب برگزار شد
اینفوتور عکاسی ژئوپارک جهانی یونسکو ارس با حضور عکاسان برجسته استانهای شمالغرب کشور در منطقه آزاد ارس برگزار شد؛ رویدادی که در آن عکاسان ضمن بازدید میدانی از ژئوسایتهای شرقی ژئوپارک ارس به ثبت جلوههای زمینشناختی، طبیعی و فرهنگی این منطقه پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اینفوتور تخصصی عکاسی ژئوپارک جهانی یونسکو ارس با حضور جمعی از عکاسان از استانهای شمالغرب کشور برگزار شد. در این برنامه یکروزه ۳۵ عکاس با حضور در ژئوسایتهای شرقی ژئوپارک ارس از جمله پل آهنی( سه قهرمان)، رود ارس، مجموعه تاریخی کردشت، برج دوزال، روستای اوشتبین، هودو و گسل سیه رود به ثبت تصاویر مستند، هنری و طبیعتمحور پرداختند.
این برنامه در راستای برگزاری جشنواره عکاسی ژئوپارک ارس و با هدف ارتقای شناخت هنرمندان تصویرساز از ظرفیتهای زمینشناسی، تنوع طبیعی، بافت فرهنگی و چشماندازهای منطقه انجام شد و فرصتی فراهم آورد تا عکاسان از نزدیک با ویژگیهای منحصربهفرد ژئوپارک جهانی ارس آشنا شوند.در جریان این اینفوتور عکاسان اقدام به تصویربرداری مستند، ثبت چشماندازهای کمنظیر، عکاسی کلوزآپ از ساختارهای زمینشناختی و برداشت تصاویر هوایی کردند.
این اینفوتور بهعنوان مقدمهای برای برگزاری جشنواره عکاسی ژئوپارک ارس محسوب میشود؛ جشنوارهای که قرار است مجموعهای از بهترین آثار ثبتشده عکاسان را به نمایش گذاشته و ظرفیتهای ژئوتوریسم منطقه را بیش از پیش برجسته کند.
لازم به توضیح است اولین دوره مسابقه عکس ژئوپارک جهانی ارس بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال آثار جهت شرکت در این جشنواره که در سه بخش ژئوسایت ها و پدیده های زمین شناختی، جاذبه های طبیعی و تنوع زیستی و میراث تاریخی و فرهنگی و ناملموس برگزار می شود، سی ام دیماه می باشد. داوری و انتخاب آثار نیز دهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.