خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان منطقه آزاد اروند و استان بصره

برگزاری نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان منطقه آزاد اروند و استان بصره
کد خبر : 1720758
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک منطقه آزاد اروند و استان بصره با حضور مسئولان دو طرف در شهر بصره برگزار شد و در آن راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و تسهیل مبادلات مرزی بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و نیز «ابو محمود بدران» رئیس شورای استان بصره برگزار شد و طی آن دو طرف ضمن بررسی ظرفیت‌های مشترک، بر لزوم برنامه‌ریزی‌های عملی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تأکید کردند.

در ادامه این جلسه، موضوع حضور هیئت عراقی در همایش گردشگری سلامت که قرار است بهمن‌ماه امسال به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار شود، مورد تأکید و بررسی قرار گرفت. همچنین طرفین با اشاره به نقش مرز شلمچه در تسهیل مبادلات، بر ادامه همکاری‌ها در زمینه واردات کالا از این گذرگاه توافق کردند.

بنا بر اعلام مسئولان برگزارکننده، مقرر شد به‌زودی نشستی مفصل با حضور اتاق‌های بازرگانی آبادان، خرمشهر و بصره، مدیران اجرایی استان بصره از جمله مدیر گمرکات و رئیس مجلس استانداری و همچنین جمعی از تجار ایرانی و عراقی در منطقه آزاد اروند برگزار شود تا راهکارهای عملی توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف بررسی و نهایی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود