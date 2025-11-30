برگزاری نشست توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی میان منطقه آزاد اروند و استان بصره
نشست مشترک منطقه آزاد اروند و استان بصره با حضور مسئولان دو طرف در شهر بصره برگزار شد و در آن راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و تسهیل مبادلات مرزی بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و نیز «ابو محمود بدران» رئیس شورای استان بصره برگزار شد و طی آن دو طرف ضمن بررسی ظرفیتهای مشترک، بر لزوم برنامهریزیهای عملی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تأکید کردند.
در ادامه این جلسه، موضوع حضور هیئت عراقی در همایش گردشگری سلامت که قرار است بهمنماه امسال به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار شود، مورد تأکید و بررسی قرار گرفت. همچنین طرفین با اشاره به نقش مرز شلمچه در تسهیل مبادلات، بر ادامه همکاریها در زمینه واردات کالا از این گذرگاه توافق کردند.
بنا بر اعلام مسئولان برگزارکننده، مقرر شد بهزودی نشستی مفصل با حضور اتاقهای بازرگانی آبادان، خرمشهر و بصره، مدیران اجرایی استان بصره از جمله مدیر گمرکات و رئیس مجلس استانداری و همچنین جمعی از تجار ایرانی و عراقی در منطقه آزاد اروند برگزار شود تا راهکارهای عملی توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو طرف بررسی و نهایی شود.