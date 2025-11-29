خلق افقهای تازه اقتصادی در منطقه آزاد ارس
با سفر یکروزه سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر آبان ماه به منطقه آزاد ارس، سه طرح مهم عمرانی و صنعتی شامل پالایشگاه سوان ارس، کارخانه فولاد تاو استیل و جاده اوراسیا افتتاح شد. در جریان این سفر، مجموعهای از مصوبات کلیدی برای تحقق تجارت آزاد، حذف محدودیتهای ارزی و تسریع بازگشت مالیات در مناطق آزاد کشور به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه در سفری یکروزه به منطقه آزاد ارس، مجموعهای از برنامههای عمرانی، صنعتی و اقتصادی را افتتاح و بررسی کرد و هدف از این سفر حمایت از تولید، توسعه صنایع صادراتمحور و رفع موانع قانونی و مالی مناطق آزاد کشور اعلام شد.
این بازدید با حضور در گلزار شهدای گمنام شهر جلفا آغاز شد؛ جایی که وزیر اقتصاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و هادی مقدمزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر تداوم مسیر خدمتگزاری و تلاش برای اعتلای مناطق مرزی کشور تأکید کردند.
در ادامه این سفر، سه پروژه بزرگ صنعتی و زیرساختی در منطقه آزاد ارس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهرهبرداری رسید؛ از جمله پالایشگاه سوان ارس، کارخانه فولاد تاو استیل و کریدور شهدای اقتدار (جاده اوراسیا) که هر یک نقش اثرگذاری در توسعه تولید، اشتغال و تجارت فرامرزی دارند.
پالایشگاه سوان ارس با سرمایهگذاری ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی و در زمینی به مساحت حدود ۴۰ هزار مترمربع احداث شده است. این واحد با ظرفیت سالانه ۴۲۰ هزار تن انواع قیر ساختمانی و راهسازی، یکی از پروژههای شاخص در حوزه فرآوردههای نفتی محسوب میشود و اشتغال مستقیم ۴۷ نفر را فراهم کرده است.
در بخش صنایع فلزی نیز، کارخانه فولاد تاو استیل ارس با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این مجموعه در زمینه تولید یراقآلات درب و پنجره دوجداره فعالیت داشته و با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر، گامی در جهت بومیسازی فناوریهای صنعت فولاد و صادراتمحوری محصولات نهایی برداشته است.
همچنین افتتاح رسمی جاده اوراسیا به عنوان محور استراتژیک ارتباطی ارس، نقطهای کلیدی از این سفر محسوب میشد. این مسیر به طول ۷/۸ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال اجرا شده و با هدف ارتقای شبکه حملونقل بینالمللی، کاهش هزینههای لجستیکی و تقویت پیوندهای ترانزیتی ایران با بازارهای اوراسیا طراحی شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه سفر خود از پروژه گلخانهای گوزل طبیعت ارس نیز بازدید کرد؛ طرحی که با سرمایهگذاری بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال در زمینی به وسعت ۲۲۷ هکتار در دست اجراست و در آینده برای بیش از ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد. دکتر مدنیزاده در این بازدید بر لزوم حمایت از پروژههای تولیدی بزرگ مقیاس تأکید کرد و توسعه کشت گلخانهای را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی و بهرهوری منابع دانست.
بخش پایانی این سفر به نشست تخصصی وزیر اقتصاد با فعالان و سرمایهگذاران منطقه آزاد ارس اختصاص یافت. در این نشست، مسائل مرتبط با تأمین مالی، محدودیتهای ارزی، موانع گمرکی و نحوه استرداد مالیات مطرح شد و وزیر اقتصاد در پاسخ، مجموعهای از مصوبات مهم و عملیاتی را برای تسهیل فعالیت سرمایهگذاران و توسعه تجارت آزاد در مناطق آزاد کشور اعلام کرد.
بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، این مصوبات شامل؛ لغو بخشنامههای متعارض با قوانین، تحقق تجارت آزاد در مناطق آزاد، تسریع استرداد مالیات حداکثر تا یک ماه، تعیین بانک معین برای ارس، ایجاد بانک مستقل مناطق آزاد، حذف قیمتگذاریهای دستوری، افزایش سهمیه کالای همراه مسافر و تسهیل ورود خودروهای گذر موقت است. همچنین راهاندازی کارت شهروندی مناطق آزاد، تأسیس اتاقهای بازرگانی مستقل و ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه ارمنستان، آذربایجان و ترکیه از دیگر موارد مصوب این نشست بود.
گفتنی است؛ این سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه آزاد ارس، از دید فعالان اقتصادی و رسانهای، نمادی از رویکرد تازه دولت در جهت تقویت نقش مناطق آزاد در رشد پایدار، صادراتمحور و حذف موانع ساختاری توسعه اقتصادی کشور ارزیابی میشود.