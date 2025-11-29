چهار اتاق بازرگانی، تفاهمنامهای برای رونق گردشگری و صنایعدستی اروند امضاء کردند
خرمشهر و آبادان بههمراه قزوین و اصفهان، برای توسعه گردشگری فرهنگی و صنایعدستی، تفاهمنامه چهارجانبه امضاء کردند. این توافق، مسیر طراحی مسیرهای گردشگری، برگزاری جشنوارهها و کارگاههای هنری و تقویت زنجیره ارزش صنایعدستی را هموار میکند و چشمانداز همکاریهای ملی و بینالمللی را پیش روی این شهرها میگذارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، تفاهمنامه همکاری میان اتاقهای بازرگانی خرمشهر، آبادان، قزوین و اصفهان با هدف توسعه گردشگری فرهنگی، هنری و صنایعدستی منعقد شد. این توافقنامه فرصتی استثنایی برای تقویت ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی جنوب غرب کشور و معرفی واقعی توانمندیهای هنری ایران در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند و با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند، زمینه ارتقای نقش بخش خصوصی منطقه در توسعه گردشگری و تقویت زیرساختهای آن نیز هموار شده است.
سجاد پاک گهر، مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، در این زمینه گفت: سازمان منطقه آزاد اروند همواره از تقویت بخش خصوصی گردشگری و توسعه زیرساختهای مرتبط حمایت میکند. این تفاهمنامه مسیر رشد اقتصادی پایدار و ارتقای ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی منطقه را هموار میسازد.
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، درباره اهمیت تفاهمنامه اظهار داشت: تقویت همکاری بین اتاقها، حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایعدستی، مسیر رشد اقتصادی پایدار و ارتقای هویت فرهنگی منطقه را هموار میکند.
سیامک علی شاپور دهشیخی، رئیس اتاق بازرگانی آبادان، تصریح کرد: توسعه گردشگری داخلی یکی از راههای مؤثر برای مقابله با ایرانهراسی است. برنامههای مشترک ما شامل مسیرهای فرهنگی، جشنوارهها و کارگاههای هنری، تصویری واقعی از ایران را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه میدهد.
با امضای این تفاهمنامه، شهرهای آبادان و خرمشهر آمادگی کامل برای میزبانی گردشگران، هنرمندان و فعالان اقتصادی را دارند و چشمانداز روشنی برای توسعه گردشگری فرهنگی و صنایعدستی در منطقه اروند کشور ترسیم شده است.