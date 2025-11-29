گل امید، صنعت نفت را در کورس صعود نگه داشت
گل دیرهنگام امید سینگ در نوشهر، صنعت نفت آبادان را به پیروزی رساند و این تیم را در کورس فشرده صعود به لیگ برتر نگه داشت؛ بردی که ارزشش بیش از یک سهامتیاز ساده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دیدار صنعت نفت آبادان و شهرداری نوشهر در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال جام آزادگان در شرایطی تا ثانیههای پایانی بدون گل دنبال میشد که حمله ناگهانی آبادانیها در وقتهای اضافه نیمه دوم سرنوشت مسابقه را تغییر داد. روی این حمله، امید سینگ با فرصتطلبی توانست توپ را درون دروازه میزبان جای دهد و سه امتیاز حساس را برای صنعت نفت ثبت کند.
این پیروزی خارج از خانه، امتیازات صنعت نفت را به عدد ۲۱ رساند تا این تیم همامتیاز با سایپا در رده چهارم بایستد. در بالای جدول، مس شهر بابک با ۲۲ امتیاز نزدیکترین رقیب نفتیهاست و لغزش احتمالی رقبا میتواند مسیر آبادانیها را برای ورود به منطقه صعود هموارتر کند.
شاگردان سید سیروس پورموسوی با این برد، روند مثبت خود را ادامه دادند؛ روندی که در هفت هفته اخیر شامل پنج پیروزی، یک تساوی و تنها یک شکست بوده است. صنعت نفت در هفته چهاردهم، روز شنبه ۱۵ آذر، در ورزشگاه تختی آبادان از پالایش نفت بندرعباس پذیرایی خواهد کرد و امیدوار است با تداوم این روند، جایگاه خود در کورس صعود را تثبیت کند.