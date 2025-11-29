بازدید میدانی کمیسیون ارزش افزوده از واحدهای صنعتی اروند
اعضای کمیسیون ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با حضور در شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر، از نزدیک روند تولید، ظرفیتهای توسعهای و چالشهای واحدهای صنعتی منطقه آزاد اروند را مورد بررسی میدانی قرار دادند؛ بازدیدی هدفمند برای ارتقای تعامل، افزایش بهرهوری و ارزیابی نحوه بهرهمندی صنایع از مزایا و معافیتهای منطقه.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، اعضای کمیسیون ارزش افزوده در این برنامه از تعدادی از واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر بازدید کردند و در جریان جزئیات فعالیت خطوط تولید، وضعیت اشتغال، توانمندیها و برنامههای توسعهای شرکتها قرار گرفتند.
مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت تولید، شناسایی نیازها و تقویت پیوند میان سیاستگذاری و میدان عمل انجام شد.
محمد ادیبکیا با تأکید بر اهمیت نقش این کمیسیون در حمایت از تولید افزود: حضور اعضای کمیسیون ارزش افزوده در واحدهای صنعتی، فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم مسائل و نیازهای فعالان صنعتی است. ما بهدنبال آن هستیم که با همکاری مستمر، موانع موجود در تأمین مواد اولیه، انتقال محصولات تولیدی به سرزمین اصلی و تسهیل فرآیند تولید را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: منطقه آزاد اروند با برخورداری از زیرساختهای مناسب، تسهیلات قانونی و موقعیت راهبردی، محیطی رقابتی و جذاب برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. چنین بازدیدهای میدانی به افزایش اثربخشی خدمات و برنامههای حمایتی کمک میکند.
در جریان این بازدید، اعضای کمیسیون ضمن آشنایی میدانی با روند تولید و ظرفیت اشتغال واحدها، دیدگاهها، پیشنهادات و دغدغههای صنعتگران را نیز دریافت کردند تا در تصمیمسازیهای آتی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر صنایع اذعان داشت: سازمان منطقه آزاد اروند با جدیت در کنار تولیدکنندگان حضور دارد و با پیگیریهای مداوم، مسیر رونق اقتصادی و توسعه صنعتی منطقه را هموار خواهد کرد.