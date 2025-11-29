بازدید میدانی کمیسیون ارزش افزوده از واحدهای صنعتی اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، اعضای کمیسیون ارزش افزوده در این برنامه از تعدادی از واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر بازدید کردند و در جریان جزئیات فعالیت خطوط تولید، وضعیت اشتغال، توانمندی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها قرار گرفتند.

مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت تولید، شناسایی نیازها و تقویت پیوند میان سیاست‌گذاری و میدان عمل انجام شد.

محمد ادیب‌کیا با تأکید بر اهمیت نقش این کمیسیون در حمایت از تولید افزود: حضور اعضای کمیسیون ارزش افزوده در واحدهای صنعتی، فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم مسائل و نیازهای فعالان صنعتی است. ما به‌دنبال آن هستیم که با همکاری مستمر، موانع موجود در تأمین مواد اولیه، انتقال محصولات تولیدی به سرزمین اصلی و تسهیل فرآیند تولید را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: منطقه آزاد اروند با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، تسهیلات قانونی و موقعیت راهبردی، محیطی رقابتی و جذاب برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. چنین بازدیدهای میدانی به افزایش اثربخشی خدمات و برنامه‌های حمایتی کمک می‌کند.

در جریان این بازدید، اعضای کمیسیون ضمن آشنایی میدانی با روند تولید و ظرفیت اشتغال واحدها، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و دغدغه‌های صنعتگران را نیز دریافت کردند تا در تصمیم‌سازی‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر صنایع اذعان داشت: سازمان منطقه آزاد اروند با جدیت در کنار تولیدکنندگان حضور دارد و با پیگیری‌های مداوم، مسیر رونق اقتصادی و توسعه صنعتی منطقه را هموار خواهد کرد.

