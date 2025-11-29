بازنگری طرح تفصیلی شلمچه؛
گامی راهبردی در ارتقای جایگاه مرز استراتژیک و بندر خشک
رشد مبادلات تجاری ایران و عراق و افزایش سهم شلمچه از مسیرهای صادراتی، ترانزیتی و حملونقل جادهای میان دو کشور، جایگاه این مرز را بهطور بیسابقهای ارتقا داده است؛ موضوعی که تدقیق و بهروزرسانی طرح تفصیلی این مرز را پس از هشت سال به ضرورتی مدیریتی، اقتصادی و راهبردی تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، امیر بشکار، مدیریت توسعه شلمچه با اشاره به ضرورت این اقدام گفت: «با توجه به تغییر نقش شلمچه در زنجیره تجارت خارجی و افزایش حجم تبادلات، طرح فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید متناسب با واقعیتهای جدید بازتعریف شود. شلمچه فقط یک مرز عبوری نیست؛ گرهای استراتژیک است که میتواند شمال کشور را از طریق شبکه حملونقل به جنوب و مسیرهای بینالمللی پیوند دهد.»
وى در ادامه با اشاره به عملکرد کمنظیر شلمچه در سال جاری افزود: «در سال ۱۴۰۳، پایانه تجاری شلمچه توانست بیش از دو میلیارد دلار صادرات ثبت کند؛ عددی که رشد ۲۰۰ درصدی ارزی و ۱۵۰ درصدی وزنی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. این جهش، عبور پایدار از مرز هفت میلیون تن صادرات در سال را تثبیت کرد و به معنای تحقق کامل اهداف تعیینشده در سند لجستیک است.»
بشکار با تأکید بر اینکه نسخه جدید طرح باید متناسب با این رشد طراحی شود گفت: «وقتی ظرفیت عملیاتی شلمچه به بیش از دو میلیارد دلار صادرات رسیده و روند رشد ادامهدار است، طبیعی است که طرح جدید باید با ارقامی بالاتر ـ چه از نظر وزن (تناژ) و چه ارزش ارزی ـ تدوین شود. این دادهها نشان میدهد برنامهریزی آینده باید مبتنی بر توسعه جهشی باشد.»
وی درباره روند تدوین طرح تفصیلی شلمچه افزود : «فرایند تدقیق طرح با همراهی دستگاههای مرتبط آغاز شده ، و یکی از شرکت مهندسین مشاور مأموریت یافته تا اطلاعات دقیق تمام دستگاههای فعال در شلمچه ـ از گمرک جمهوری اسلامی ایران ، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مدیریت توسعه شلمچه و گمرک منطقه آزاد اروند را جمعآوری و تجمیع کند تا بر اساس این دادههای واقعی، نسخه جدید طرح تفصیلی شلمچه تهیه و تدوین شود.»
مدیریت توسعه شلمچه درباره محورهای اجرایی طرح گفت: «تمرکز اصلی بر ارتقای جایگاه شلمچه در حملونقل و لجستیک است. اصلاح ساختارهای ترافیکی، بازآرایی مسیرهای ورود و خروج ناوگان و جداسازی مسیرهای واردات و صادرات در اولویت قرار دارد تا عملیات مرزی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.»
وی همچنین درباره اقدامات زیرساختی افزود: «تعریض جاده ترانزیت یکی از مهمترین برنامههاست که بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اجرای این پروژه ظرفیت عملیاتی مسیر را به شکل محسوسی افزایش میدهد.»
بشکار تأکید کرد: «هدف ما صرفاً اصلاح یک سند فنی نیست؛ تلاش داریم شلمچه در جایگاهی قرار گیرد که نقش پایانه لجستیکی جامع و بندر خشک را ایفا کند. با توجه به روند رشد تجارت ایران و عراق، این هدف کاملاً قابل تحقق است.»
مدیریت توسعه شلمچه در پایان گفت: «نسخه نهایی طرح تفصیلی، نقشه راه توسعه سالهای آینده شلمچه خواهد بود؛ سندی که مبنای اجرای پروژههای زیرساختی، جذب سرمایهگذاری و تصمیمسازیهای کلان در این مرز قرار میگیرد.»