برگزاری نخستین نشست تخصصی کمیسیون ارزش افزوده در منطقه آزاد اروند

برگزاری نخستین نشست تخصصی کمیسیون ارزش افزوده در منطقه آزاد اروند
نخستین نشست تخصصی کمیسیون ارزش افزوده با حضور اعضای این کمیسیون و با محوریت بررسی ارزش افزوده واحدهای تولیدی، برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر در منطقه آزاد اروند برگزار شد؛ نشستی که دومین حضور متوالی این کمیسیون در دو سال پیاپی در اروند را رقم می‌زند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، روح‌اله خزایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، بیان کرد: کمیسیون ارزش افزوده وظیفه تعیین و اعمال میزان ارزش افزوده بر کالاهای تولیدشده در واحدهای مستقر در مناطق آزاد را بر عهده دارد و تصمیمات آن نقش مهمی در شفاف‌سازی روندهای تولید و مالی واحدهای صنعتی دارد.

او افزود: آنچه اهمیت ویژه دارد، برگزاری نخستین نشست تخصصی این کمیسیون در منطقه آزاد اروند است که می‌تواند موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ارزش افزوده و حمایت از واحدهای تولیدی منطقه شود.

خزایی بر اهمیت استمرار این‌گونه نشست‌ها برای ایجاد ثبات در فرآیندهای اقتصادی مناطق آزاد تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این جلسات تخصصی، زمینه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم‌تر شود.

 

