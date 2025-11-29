برگزاری نخستین نشست تخصصی کمیسیون ارزش افزوده در منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، روح‌اله خزایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، بیان کرد: کمیسیون ارزش افزوده وظیفه تعیین و اعمال میزان ارزش افزوده بر کالاهای تولیدشده در واحدهای مستقر در مناطق آزاد را بر عهده دارد و تصمیمات آن نقش مهمی در شفاف‌سازی روندهای تولید و مالی واحدهای صنعتی دارد.

او افزود: آنچه اهمیت ویژه دارد، برگزاری نخستین نشست تخصصی این کمیسیون در منطقه آزاد اروند است که می‌تواند موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ارزش افزوده و حمایت از واحدهای تولیدی منطقه شود.

خزایی بر اهمیت استمرار این‌گونه نشست‌ها برای ایجاد ثبات در فرآیندهای اقتصادی مناطق آزاد تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این جلسات تخصصی، زمینه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم‌تر شود.

