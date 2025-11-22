به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ با حضور دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، دکتر عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا و دکتر هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، پالایشگاه سوان ارس به‌صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی در حوزه تولید انواع قیر صادراتی احداث شده و در محدوده سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس در زمینی به وسعت ۴۰ هزار و ۹۷ مترمربع قرار دارد.

پالایشگاه سوان با ظرفیت تولید سالانه ۴۲۰ هزار تن انواع قیر از جمله قیرهای ساختمانی، راه‌سازی و صنعتی یکی از پروژه‌های شاخص منطقه در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و فرآورده‌های پلیمری محسوب می‌شود.

با آغاز فعالیت این واحد برای ۴۷ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال پایدار ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود این مجموعه با رویکرد صادرات‌محور خود نقش مهمی در افزایش درآمدهای غیرنفتی، توسعه تراز بازرگانی و گسترش بازارهای منطقه‌ای ایفا کند.

