گام تازه در توسعه صنایع پاییندستی فولاد ارس؛
افتتاح کارخانه فولاد تاو استیل ارس با حضور وزیر اقتصاد
در ادامه سفر کاری دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منطقه آزاد ارس و پس از افتتاح جاده اوراسیا، کارخانه فولاد تاو استیل ارس نیز با حضور دکتر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، دکتر عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و دکتر هادی مقدمزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به بهرهبرداری رسید.
این واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال از محل منابع بخش خصوصی احداث شده و در زمینه تولید یراقآلات درب و پنجره دوجداره و اسپانیولیت فعالیت دارد. با آغاز فعالیت رسمی این کارخانه برای ۵۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
کارخانه فولاد تاو استیل ارس با تکیه بر فناوریهای نوین تولید و بهرهگیری از مواد اولیه داخلی، با هدف افزایش ظرفیت صنعتی، کاهش وابستگی وارداتی و توسعه صادرات محصولات نهایی فولادی احداث شده است.