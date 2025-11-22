خبرگزاری کار ایران
گام تازه در توسعه صنایع پایین‌دستی فولاد ارس؛

افتتاح کارخانه فولاد تاو استیل ارس با حضور وزیر اقتصاد

افتتاح کارخانه فولاد تاو استیل ارس با حضور وزیر اقتصاد
کد خبر : 1717379
در ادامه سفر کاری دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منطقه آزاد ارس و پس از افتتاح جاده اوراسیا، کارخانه فولاد تاو استیل ارس نیز با حضور دکتر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، دکتر عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و دکتر هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به بهره‌برداری رسید.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ در ادامه سفر کاری دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منطقه آزاد ارس و پس از افتتاح جاده اوراسیا، کارخانه فولاد تاو استیل ارس نیز با حضور دکتر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، دکتر عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و دکتر هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به بهره‌برداری رسید.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال از محل منابع بخش خصوصی احداث شده و در زمینه تولید یراق‌آلات درب و پنجره دوجداره و اسپانیولیت فعالیت دارد. با آغاز فعالیت رسمی این کارخانه برای ۵۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

کارخانه فولاد تاو استیل ارس با تکیه بر فناوری‌های نوین تولید و بهره‌گیری از مواد اولیه داخلی، با هدف افزایش ظرفیت صنعتی، کاهش وابستگی وارداتی و توسعه صادرات محصولات نهایی فولادی احداث شده است.

 

