با حضور وزیر اقتصاد؛

جاده اوراسیا در منطقه آزاد ارس به بهره برداری رسید

جاده اوراسیا در منطقه آزاد ارس به بهره برداری رسید
با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا و هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس کریدور شهدای اقتدار (جاده اوراسیا) رسماً افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ این پروژه زیرساختی که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی منطقه آزاد ارس یاد می‌شود با هدف تسهیل حمل‌ونقل صنعتی، افزایش سرعت تبادلات تجاری و ارتقای دسترسی‌های بین‌المللی ارس احداث شده است.  

کریدور شهدای اقتدار به طول ۷/۸ کیلومتر و عرض هر باند ۱۳ متر طراحی و اجرا شده و به‌عنوان یکی از شاهراه‌های اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌های لجستیکی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی شمال‌غرب ایفا خواهد کرد.  

در فرآیند احداث این محور استراتژیک، تمامی عملیات اجرایی شامل خاک‌برداری، خاک‌ریزی، اجرای بتن درجا، لایه‌های اساس و زیر‌اساس و روکش آسفالت با استانداردهای فنی روز انجام شده است.  

این پروژه با اعتباری بیش از ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال از محل منابع سازمان منطقه آزاد ارس اجرا گردیده و مشتمل بر ۲ ابنیه خاص، ۲۲ ابنیه فنی و ۱۳ دستگاه آب‌رو است.  

افتتاح جاده اوراسیا گامی مؤثر در جهت توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی کشور، تقویت پیوندهای ترانزیتی و تسریع دسترسی به بازارهای منطقه‌ای اوراسیا به شمار می‌رود و از پروژه‌های شاخص منطقه آزاد ارس در مسیر تحقق اهداف صادرات‌محور محسوب می‌شود.

 

 

