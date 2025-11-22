به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ استاندار آذربایجان‌شرقی با قدردانی از حضور دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و مدیران و فعالان این منطقه اظهار کرد: ارس در ارزیابی‌های رسمی، صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور و از نظر گردشگرپذیری در زمره برترین‌هاست. این جایگاه نتیجه تلاش مشترک مدیرعامل منطقه آزاد، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بوده و شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح فلسفه وجودی مناطق آزاد افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، مناطق آزاد دروازه ورود به مدرنیزاسیون و تجددند. متأسفانه در ایران بسیاری از قوانین و الگوهای توسعه به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. اگر تصمیم داریم به اقتصاد آزاد جهانی متصل شویم، چاره‌ای جز عبور از مسیر مناطق آزاد نداریم.

سرمست گفت: مدیریت استان مسئولیت دارد تمام طرح‌های توسعه منطقه را حمایت کند؛ از پروژه‌های عمرانی تا فعالیت‌های تولیدی و تجاری که منجر به رشد صادرات و واردات و شکوفایی اقتصادی شود.

وی اولویت نخست را توسعه زیرساخت‌های راهبردی دانست و تصریح کرد: تکمیل پروژه ملی جاده کلاله ـ جلفا، توسعه پایانه‌های مرزی جلفا، نوردوز، خداآفرین، آغبند و کلاله، تجهیز گمرک نوردوز به سامانه‌های X-ray و تجهیزات نوین گمرکی برای بازگرداندن جلفا به جایگاه تاریخی هاب لجستیکی ضروری است. نوردوز تنها مرز زمینی کشور با اوراسیاست و باید به ظرفیت کامل برسد.

استاندار ادامه داد: تکمیل جاده مرند ـ جلفا و مشارکت منطقه آزاد در آن، همچنین تکمیل آزادراه تبریز ـ صوفیان ـ شوردرق و اتصال آن تا مرز بازرگان، می‌تواند شاهراه شمال‌غرب را احیاء کند.

سرمست در حوزه مالی و بانکی پیشنهاد تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد را مطرح کرد و در ادامه با اشاره به پیشگامی ارس در انرژی خورشیدی گفت: با تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی باید ناترازی برق منطقه برطرف و ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

سرمست اضافه کرد: هماهنگی برای تردد خودروهای پلاک ارس در کل محدوده استان انجام شده که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق آزاد باشد. فعال‌سازی کارت ارس‌وندی و رفع تبعیض در اعطای مشوق‌های مناطق آزاد نسبت به کولبری و ته‌لنجی خواسته به‌حق فعالان اقتصادی است و باید دنبال شود.

وی با حمایت از استقلال اتاق بازرگانی ارس گفت: ایجاد این اتاق باید با تعامل نزدیک با اتاق بازرگانی تبریز همراه باشد تا پیوند با قدیمی‌ترین اتاق تجارت ایران حفظ شود.

در بخش دیپلماسی اقتصادی استاندار اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی با وجود نداشتن مرز مستقیم با ترکیه، بیشترین حجم مبادلات تجاری با این کشور را دارد. باید روابط اقتصادی با اعضای اتحادیه اوراسیا، روسیه و کشورهایی که مقصد اصلی محصولات گلخانه‌ای ما هستند، مانند روسیه، فعال‌تر شود.

وی در پایان با تأکید بر رفع مشکلات ارزی واحدهای تولیدی و صادرات مجدد گفت: تمام مشوق‌های استانی و ملی باید به‌کار گرفته شود تا منطقه آزاد ارس بتواند نقش شایسته خود را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفاء کند.

