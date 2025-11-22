نماینده مرند و جلفا:ارس درخشانترین دوره مدیریتی خود را سپری میکند
در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا با استقبال از رشد عمرانی و صنعتی منطقه، این دوره را درخشانترین دوره مدیریتی ارس خواند و خواستار اصلاح قوانین و رویههای بانکی، تجاری، گمرکی و راهبردی مناطق آزاد برای تبدیل ارس به موتور محرک اقتصاد ملی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی،دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و فعالان اقتصادی در جریان سفر رسمی هیأت اقتصادی کشور به ارس، عزتالله حبیبزاده نبود مشوقهای اقتصادی مؤثر و قوانین ویژه بانکی در مناطق آزاد را بزرگترین مانع رشد دانست.
وی گفت: بانکها در مناطق آزاد فاقد امتیازهای ویژه هستند، تسهیلات هدفمند ارائه نمیدهند و بسیاری از سرمایهگذاران ناچارند حسابهای اصلی خود را در تهران نگه دارند، در حالی که طبق قانون باید بانکهای مستقر در مناطق آزاد مرکز عملیات مالی شرکتها باشند.
حبیب زاده پیشنهاد کرد: مدل تامین مالی با ۲۰ درصد سرمایهگذار و ۸۰ درصد بانک با نرخ بهره ویژه در مناطق آزاد فعال شود؛ الگویی که در کشورهای موفق موتور توسعه بوده است.
نماینده مرند و جلفا خواستار کوتاهسازی و سادهسازی فرآیندهای تولید و تجارت در منطقه آزاد شد و افزود: نمایندگی برندهای مطرح جهانی در حوزه خودرو، فناوری و نوآوری در ارس مستقر شوند تا سیمای بینالمللی منطقه تقویت شود.
حبیبزاده در ادامه به مشکل قیمتگذاری و واردات کالا اشاره کرد و افزود: تفاوت قیمت بین کالای وارد شده توسط کولبران و واردکنندگان رسمی موجب شده ۶۰۰۰ فروشگاه در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
حبیب زاده همچنین خواستار صدور مجوز واردات مستقیم کالای همراه مسافر برای تجار ارس از مبدا دبی و افزایش سهمیه کالای همراه مسافر برای فروشگاههای اینترنتی و اصلاح سبد این کالاها به سمت اقلام استراتژیک مانند قطعات خودرو، تجهیزات درمانی و فناوری شد.
نماینده مرندو جلفا در ادامه به ظرفیتهای گردشگری ارس اشاره کرد و یادآور شد: رودخانه ارس میتواند با توسعه تفریحات آبی و پارکهای ساحلی به قطب گردشگری شمالغرب تبدیل شود.
عزت اله حبیب زاده همچنین از تعدد گمرکها و تعارض ساختاری میان گمرک سرزمین اصلی و گمرک منطقه آزاد انتقاد کرد و خواستار حذف ثبت سفارش در مناطق آزاد و لغو الزام تخصیص ارز دولتی برای تجار این مناطق شد تا تامین ارز به صورت مستقل صورت گیرد.
حبیب زاده در ادامه عدم وحدت فرماندهی و تصمیمگیری واحد در مناطق آزاد را یکی از آفتهای بزرگ مدیریت برشمرد و تاکید کرد: مناطق آزاد باید در حوزههای غیرسیاسی اختیار تصمیمگیری مستقل داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نه توقع اضافی داریم و نه خواسته غیرمنطقی؛ عدالت، رقابت سالم و اجرای درست قوانین مناطق آزاد، خواسته روشن ماست. امیدواریم با نگاه وزیر اقتصاد این مشکلات مهم برطرف شود و ارس دوباره به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور بازگردد.