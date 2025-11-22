خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ظرفیت پروازهای خارجی؛

پنج مقصد جدید در آستانه افتتاح

پنج مقصد جدید در آستانه افتتاح
کد خبر : 1717313
لینک کوتاه کپی شد.

فرودگاه بین‌المللی کیش به پشتوانه تجهیزات وزیرساخت‌های ناوبری وکمک ناوبری پیشرفته با پذیرش سه پرواز برگشتی به دبی خدمات پشتیبانی ارائه داد.

️به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرودگاه بین‌المللی جزیره کیش امروز به دلیل شرایط جوی نامناسب و دیدکم فرودگاه دبی در اقدامی کم سابقه با داشتن زیرساخت‌های پیشرفته ناوبری و کمک ناوبری و سطوح پروازی بی نقص نسبت به پشتیبانی کامل از فرودگاه دبی اقدام کرد و پذیرای پروازهای برگشتی امارات بود.

️این سه پرواز از مسیرهای بلاروس، استانبول و روسیه عازم دبی بودند که با توجه به شرایط نامناسب دید فرودگاه دبی در فرودگاه کیش به زمین نشستند.

️لازم به توضیح است؛ این پروازها پس از دریافت خدمات لجستیکی در فرودگاه کیش شامل سوخت، خدمات زمینی و هندلینگ، با بهتر شدن شرایط دید فرودگاه دبی، جزیره کیش را به سمت امارات ترک کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب