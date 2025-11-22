پنج مقصد جدید در آستانه افتتاح

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرودگاه بین‌المللی جزیره کیش امروز به دلیل شرایط جوی نامناسب و دیدکم فرودگاه دبی در اقدامی کم سابقه با داشتن زیرساخت‌های پیشرفته ناوبری و کمک ناوبری و سطوح پروازی بی نقص نسبت به پشتیبانی کامل از فرودگاه دبی اقدام کرد و پذیرای پروازهای برگشتی امارات بود.

️این سه پرواز از مسیرهای بلاروس، استانبول و روسیه عازم دبی بودند که با توجه به شرایط نامناسب دید فرودگاه دبی در فرودگاه کیش به زمین نشستند.

️لازم به توضیح است؛ این پروازها پس از دریافت خدمات لجستیکی در فرودگاه کیش شامل سوخت، خدمات زمینی و هندلینگ، با بهتر شدن شرایط دید فرودگاه دبی، جزیره کیش را به سمت امارات ترک کردند.

