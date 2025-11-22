به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این دیدار که با حضور مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، برگزار شد، بر ضرورت کاهش اختلافات، پرهیز از رقابت‌های ناسالم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه تأکید شد. هدایی با اشاره به پیشینه علمی خانزادی و تجربه مدیریتی او، گفت: «عضو هیئت علمی بودن و نگرش علمی شما می‌تواند کمک بزرگی در مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه منطقه باشد و تصمیمات را کارشناسی و اثرگذار کند.»

آیت‌الله هدایی همچنین تأکید کرد: «هرچه اختلافات کمتر و همکاری‌ها بیشتر باشد، انرژی و انگیزه لازم برای پیشبرد اهداف منطقه آزاد اروند تأمین می‌شود. همه مدیران باید اختلافات را کنار بگذارند و با همگرایی مسیر توسعه اروند هموار شود. مردم شایسته بهترین خدمات‌اند و مسئولان باید با هماهنگی، ظرفیت‌های منطقه را به فعلیت برسانند.»

مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به آسیب‌پذیری مردم در اثر برخی اختلافات مدیریتی و سیاسی، توضیح داد: «مردم همیشه پشتوانه مسئولان بوده‌اند و هرگاه اختلافات مانع پیشبرد امور شود، بیشترین آسیب به آنان وارد می‌شود.» او افزود: «فضای رقابتی ناسالم میان نهادها و بی‌عدالتی در توزیع امکانات، فرصت‌ها را از بخش‌های نیازمند می‌گیرد. تنها با مدیریت هوشمندانه و همکاری مدیران می‌توان این شرایط را اصلاح کرد.»

خانزادی به کاهش درآمدهای سازمان و افزایش هزینه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که درآمدها کاهش یافته و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، همدلی و همراهی مدیران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر همه متحد عمل کنیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های خدادادی اروند برای رشد پایدار بهره ببریم.»

او بر اهمیت حمایت از مدیران توانمند و حفاظت از سرمایه‌های انسانی تأکید کرد و افزود: «باید از مدیران سالم حمایت کنیم تا سرمایه‌های انسانی حفظ شود.»

آیت‌الله هدایی در جمع‌بندی دیدار، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اروند، گفت: «پیشبرد توسعه منطقه نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و همگرایی همه دستگاه‌هاست. پیشرفت اروند زمانی محقق می‌شود که اختلافات کنار گذاشته شود و همه مدیران با هم همکاری کنند تا مردم بهترین خدمات را دریافت کنند.»

این دیدار، ضمن بررسی چالش‌های اجرایی و اجتماعی منطقه، بر ضرورت انسجام و همدلی میان دستگاه‌ها تأکید داشت تا ظرفیت‌های خدادادی اروند به شکل پایدار و ملموس به توسعه تبدیل شود.

