خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همگرایی، کلید استفاده از ظرفیت‌های خدادادی اروند

همگرایی، کلید استفاده از ظرفیت‌های خدادادی اروند
کد خبر : 1717302
لینک کوتاه کپی شد.

همگرایی میان مدیران و نگاه علمی، کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های خدادادی اروند است؛ پیام روشن آیت‌الله هدایی در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند این بود که توسعه پایدار منطقه تنها با همکاری، انسجام و برنامه‌ریزی هوشمندانه امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این دیدار که با حضور مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، برگزار شد، بر ضرورت کاهش اختلافات، پرهیز از رقابت‌های ناسالم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه تأکید شد. هدایی با اشاره به پیشینه علمی خانزادی و تجربه مدیریتی او، گفت: «عضو هیئت علمی بودن و نگرش علمی شما می‌تواند کمک بزرگی در مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه منطقه باشد و تصمیمات را کارشناسی و اثرگذار کند.»

آیت‌الله هدایی همچنین تأکید کرد: «هرچه اختلافات کمتر و همکاری‌ها بیشتر باشد، انرژی و انگیزه لازم برای پیشبرد اهداف منطقه آزاد اروند تأمین می‌شود. همه مدیران باید اختلافات را کنار بگذارند و با همگرایی مسیر توسعه اروند هموار شود. مردم شایسته بهترین خدمات‌اند و مسئولان باید با هماهنگی، ظرفیت‌های منطقه را به فعلیت برسانند.»

مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به آسیب‌پذیری مردم در اثر برخی اختلافات مدیریتی و سیاسی، توضیح داد: «مردم همیشه پشتوانه مسئولان بوده‌اند و هرگاه اختلافات مانع پیشبرد امور شود، بیشترین آسیب به آنان وارد می‌شود.» او افزود: «فضای رقابتی ناسالم میان نهادها و بی‌عدالتی در توزیع امکانات، فرصت‌ها را از بخش‌های نیازمند می‌گیرد. تنها با مدیریت هوشمندانه و همکاری مدیران می‌توان این شرایط را اصلاح کرد.»

خانزادی به کاهش درآمدهای سازمان و افزایش هزینه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که درآمدها کاهش یافته و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، همدلی و همراهی مدیران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر همه متحد عمل کنیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های خدادادی اروند برای رشد پایدار بهره ببریم.»

او بر اهمیت حمایت از مدیران توانمند و حفاظت از سرمایه‌های انسانی تأکید کرد و افزود: «باید از مدیران سالم حمایت کنیم تا سرمایه‌های انسانی حفظ شود.»

آیت‌الله هدایی در جمع‌بندی دیدار، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اروند، گفت: «پیشبرد توسعه منطقه نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و همگرایی همه دستگاه‌هاست. پیشرفت اروند زمانی محقق می‌شود که اختلافات کنار گذاشته شود و همه مدیران با هم همکاری کنند تا مردم بهترین خدمات را دریافت کنند.»

این دیدار، ضمن بررسی چالش‌های اجرایی و اجتماعی منطقه، بر ضرورت انسجام و همدلی میان دستگاه‌ها تأکید داشت تا ظرفیت‌های خدادادی اروند به شکل پایدار و ملموس به توسعه تبدیل شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب