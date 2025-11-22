تدوین سند همکاری‌ های قرآنی با بصره گامی تازه در دیپلماسی فرهنگی اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جلسه بررسی و تدوین سند تفاهم‌نامه همکاری‌ های قرآنی میان استان خوزستان، منطقه آزاد اروند و استان بصره عراق با حضور جمعی از مسئولان و فعالان قرآنی دو کشور برگزار شد. این نشست با هدف ترسیم اهداف راهبردی، برنامه‌ های عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت، و طراحی سازوکارهای مشترک اجرا و نظارت شکل گرفت.

در این نشست حجت‌الاسلام حردانیان رئیس دارالقرآن استان خوزستان و مسئول قرارگاه قرآنی دفتر نماینده ولی‌فقیه، رئیس دبیرخانه شورای توسعه قرآنی، حمیداوی راهبر مساجد قرآنی استان، مهدی کیفی معاون اجرایی شورای گسترش فعالیت‌ های قرآنی، حاج علی راضی مشاور رئیس اتحادیه قرآنی عراق، مصطفی زکی مسئول دفتر اتحادیه قرآنی استان بصره و هادی آبیار مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند حضور داشتند.

در جریان نشست، اجرای برنامه‌ هایی همچون دوره‌ های آموزش تخصصی قرآنی، کارگاه‌ های تربیتی، محافل انس با قرآن، گعده‌ های قرآنی، برنامه‌ های همزیستی فرهنگی، کاروان‌ های مشترک و نیز پروژه‌ های زیربنایی مشترک در دو سوی مرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین ساختار مدیریتی تفاهم‌نامه، مسئولیت‌ های طرفین در کارگروه بین‌المللی، شیوه‌ های پایش و ارزیابی برنامه‌ ها و تامین منابع اجرایی، از دیگر محورهای این نشست بود. بر اساس جمع‌بندی انجام‌ شده، نقش‌ ها و مسئولیت‌ های هر یک از طرفین در حوزه‌ های سیاست‌ گذاری، اجرا، پشتیبانی و هماهنگی‌ های بین‌المللی به‌طور مشخص تعریف شد.

مطابق این تقسیم‌ کار، شورای توسعه قرآنی وظیفه سیاست‌گذاری کلان و تامین اساتید را بر عهده خواهد داشت؛ خوزستان و منطقه آزاد اروند میزبانی رویدادها، ساماندهی محافل عشایری و پشتیبانی لجستیکی را دنبال می‌کنند؛ و استان بصره و اتحادیه‌ های قرآنی آن نیز اجرای برنامه‌ ها در خاک عراق، سازماندهی محافل محلی و جذب مشارکت‌ های مردمی را پیش خواهند برد. همچنین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره حمایت‌ های لازم را در روند اجرا فراهم می‌ کند.

در پایان، مقرر شد پس از اعمال اصلاحات نهایی، سند تدوین‌شده برای تصویب و آغاز عملیات اجرایی ارائه شود تا فصل جدیدی از همکاری‌ های قرآنی و فرهنگی میان ایران و عراق رقم بخورد.

